Травматологи Каширской больницы поставили на ноги 92-летнего пациента

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Обследование пациента показало перелом шейки бедра, который требовал квалифицированного медицинского вмешательства, исходя из возраста пациента.
Врачи провели операцию по эндопротезированию тазобедренного сустава.
«После перелома шейки бедра человек зачастую оказывается прикован к постели, и это грозит опасными для здоровья осложнениями, которые в конечном счёте приводят к смерти, поэтому главной нашей задачей было как можно раньше вернуть пациента к физической активности. Мы выполнили эндопротезирование тазобедренного сустава. На операцию ушло не более одного часа», — отметил заведующий травматологическим отделением Константин Смирнов.Благодаря профессиональным навыкам и опыту врачей и медперсонала, каширской больницы удалось поставить на ноги пожилого пациента.
В пресс-службе добавили, что состояние пациента улучшилось, его скоро выпишут из больницы.
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