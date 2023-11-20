Тренер назвал ключевые ошибки при занятиях фитнесом

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Тренер Евгений Афанасьев выделил основные ошибки, совершаемые во время занятий фитнесом, сообщает PrimaMedia.
Еще одной ошибкой является неправильный подбор нагрузки: избыточная или недостаточная нагрузка может быть неэффективной и даже опасной для здоровья. Тренер также отметил неправильный расчет времени тренировки как еще одну ошибку, подчеркнув, что продолжительность тренировки должна соответствовать вашим целям и физической подготовке.
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