Тренер по омоложению Трескова назвала факторы, вызывающие ранее старение кожи

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Тренер по естественному омоложению Надежда Трескова рассказала Общественной службе новостей (ОСН) о привычках, которые приводят к быстрому старению.
1. Неправильное питание
Рацион питания оказывает сильное влияние на процессы старения и общее состояние здоровья. Так, люди, употребляющие жирную и переработанную пищу, склонны к быстрому старению. Это связано с повышением уровня холестерина и возможными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
2. Малоподвижный образ жизни
Отсутствие физической нагрузки влечёт за собой ухудшение кровообращения и слабость мышц. Это отрицательно влияет на кожу и приводит к тому, что организму становится сложнее противостоять негативным факторам извне, сказала врач в беседе с ОСН.
3. Недосып
Сон даёт организму отдых, восстановление и способствует регенерации коллагена – основного компонента упругой кожи. Если сна недостаточно, то организм не получает необходимого и быстрее изнашивается.
4. Вредные привычки, в частности, употребление алкоголя и курение
Вредные привычки оказывают негативное влияние на весь организм, не исключение и кожа. Курение вызывает воспаление, приводящее к образованию морщин, а алкоголь вреден для всех тканей организма.
5. Постоянный стресс
Ещё один фактор, приводящий к ускоренному старению. Постоянные волнения вызывают дисбаланс в организме, который, в свою очередь способствует развитию различных заболеваний и ведёт к преждевременному старению.
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Рацион питания оказывает сильное влияние на процессы старения и общее состояние здоровья. Так, люди, употребляющие жирную и переработанную пищу, склонны к быстрому старению. Это связано с повышением уровня холестерина и возможными сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Отсутствие физической нагрузки влечёт за собой ухудшение кровообращения и слабость мышц. Это отрицательно влияет на кожу и приводит к тому, что организму становится сложнее противостоять негативным факторам извне, сказала врач в беседе с ОСН.
3. Недосып
Сон даёт организму отдых, восстановление и способствует регенерации коллагена – основного компонента упругой кожи. Если сна недостаточно, то организм не получает необходимого и быстрее изнашивается.
4. Вредные привычки, в частности, употребление алкоголя и курение
Вредные привычки оказывают негативное влияние на весь организм, не исключение и кожа. Курение вызывает воспаление, приводящее к образованию морщин, а алкоголь вреден для всех тканей организма.
5. Постоянный стресс
Ещё один фактор, приводящий к ускоренному старению. Постоянные волнения вызывают дисбаланс в организме, который, в свою очередь способствует развитию различных заболеваний и ведёт к преждевременному старению.
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Анастасия Чинкова