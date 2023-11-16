Тревожное расстройство или социальный джетлаг: сомнолог назвал причины бессонницы осенью

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Осень – это период перестройки для всего организма. Многие в это время года жалуются на проблемы со сном. Одни не могут уснуть, другие – проснуться. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал «Радио 1», как наладить режим сна.
Первое, с чего нужно начать, – это время пробуждения. По словам специалиста, просыпаться нужно в одно и то же время как в рабочие, так и в выходные дни, чтобы выработать режим.
Осенью и зимой организму нужна ещё и дополнительная помощь. Сомнолог рекомендовал включить свет сразу после пробуждения, чтобы избавиться от сонливости.
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«Нужно стараться просыпаться в одно и то же время, и тогда мы приведём организм к некоторой регулярности, нам будет легче проснуться. Осень и отсутствие солнца, ранее потемнение и поздний восход просто усугубляют имеющиеся проблемы. Если летом отсутствие режима было не так заметно, потому что солнце рано всходило, то когда ещё и солнца стало мало, стало тяжелее, и мы обратили на это внимание», — сказал специалист.
«Мелатонин вырабатывается в сетчатке глаза тогда, когда на неё перестаёт попадать свет, появляется сонливость. То же самое происходит и утром, — если света мало, то проснуться будет тяжело. Поэтому при пробуждении нужно по максимуму включать свет, желательно, чтобы это были лампы дневного света, тогда сонливость будет проходить быстрее», — заметил он.Кудинов подчеркнул, если у человека выработан режим, но проблемы со сном всё же наблюдаются, вероятно, нужно обратиться к специалисту. В некоторых случаях отсутствие сна может свидетельствовать о тревожном расстройстве.
«Например, в субботу нам идти на работу не надо, поэтому в пятницу мы ложимся позже. В субботу также попозже встали, поэтому попозже и легли. А в воскресенье, когда нудно идти на работу, надо выспаться, мы ложимся пораньше. Но с чего бы нашему организму хотеть спать, когда он и так выспался? Это как раз так называемый социальный джетлаг. Вот тогда могут возникать проблемы со сном, бессонницы. Но если такое происходит в будние дни, то это может говорить об эпизодическом или хроническом тревожном расстройстве», — заключил эксперт.Читайте также:
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Екатерина Шмакова