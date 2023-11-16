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Тревожное расстройство или социальный джетлаг: сомнолог назвал причины бессонницы осенью

Сомнолог Кудинов объяснил, почему осенью возникают проблемы со сном
16 ноября 2023, 14:38
Фото: IStock/DedMityay

Фото: IStock/DedMityay

Осень – это период перестройки для всего организма. Многие в это время года жалуются на проблемы со сном. Одни не могут уснуть, другие – проснуться. Сомнолог, член Российского общества сомнологов Павел Кудинов рассказал «Радио 1», как наладить режим сна.
Первое, с чего нужно начать, – это время пробуждения. По словам специалиста, просыпаться нужно в одно и то же время как в рабочие, так и в выходные дни, чтобы выработать режим.
«Нужно стараться просыпаться в одно и то же время, и тогда мы приведём организм к некоторой регулярности, нам будет легче проснуться. Осень и отсутствие солнца, ранее потемнение и поздний восход просто усугубляют имеющиеся проблемы. Если летом отсутствие режима было не так заметно, потому что солнце рано всходило, то когда ещё и солнца стало мало, стало тяжелее, и мы обратили на это внимание», — сказал специалист.

Осенью и зимой организму нужна ещё и дополнительная помощь. Сомнолог рекомендовал включить свет сразу после пробуждения, чтобы избавиться от сонливости.
«Мелатонин вырабатывается в сетчатке глаза тогда, когда на неё перестаёт попадать свет, появляется сонливость. То же самое происходит и утром, — если света мало, то проснуться будет тяжело. Поэтому при пробуждении нужно по максимуму включать свет, желательно, чтобы это были лампы дневного света, тогда сонливость будет проходить быстрее», — заметил он.
Кудинов подчеркнул, если у человека выработан режим, но проблемы со сном всё же наблюдаются, вероятно, нужно обратиться к специалисту. В некоторых случаях отсутствие сна может свидетельствовать о тревожном расстройстве.
«Например, в субботу нам идти на работу не надо, поэтому в пятницу мы ложимся позже. В субботу также попозже встали, поэтому попозже и легли. А в воскресенье, когда нудно идти на работу, надо выспаться, мы ложимся пораньше. Но с чего бы нашему организму хотеть спать, когда он и так выспался? Это как раз так называемый социальный джетлаг. Вот тогда могут возникать проблемы со сном, бессонницы. Но если такое происходит в будние дни, то это может говорить об эпизодическом или хроническом тревожном расстройстве», — заключил эксперт.
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#сомнолог
#сон
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Врачи назвали главные утренние ошибки россиян, которые делают кровь густой
Врач Кутушов: недостаток белка и воды в рационе делает кровь густой
16 ноября 2023, 13:42

Фото: iStock/Halfpoint

При нехватке белка в рационе человека, кровь становится густой, что может повлиять на развитие варикоза, тромбофлебита, стенокардии, инфаркта и других недугов. Такие данные приводит «Российская газета» со ссылкой на врачей.
Врач-токсиколог Михаил Кутушов пояснил, что в ежедневном рационе обязательно должны быть нежирные сорта мяса, морская рыба, молочные продукты и яйца.

При этом белок должен присутствовать в каждом приеме пищи, считает доктор медицинских наук, эндокринолог Зухра Павлова. Она объяснила, что есть по утрам только кашу может навредить. Специалист предложила добавить хотя бы одно вареное яйцо. Однако лучше всего, по ее словам, вовсе убрать кашу. Можно завтракать яичницей или омлетом, добавив к этому овощи или кусочек цельнозернового хлеба. Но пропускать завтрак вообще нельзя.

«Еще одна распространенная ошибка - не пить утром обычную воду. Некоторые и вовсе после чистки зубов пьют кофе, не завтракают и едят только ближе к обеду. Опять же про воду и в течение дня вспоминают не все», - отметила Павлова.

Она предупредила, что утром в организме человека наблюдается недостаток воды. Она порекомендовала выпивать стакан теплой воды утром натощак.

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В Москве врачи спасли проглотившую 36 магнитных шариков девочку
16 ноября 2023, 13:35

Фото: istockphoto.com/Georgiy Datsenko

Врачи детской больницы им. Сперанского в Москве спасли девочку, проглотившую 36 магнитных шариков.
Как сообщили в пресс-службе здравоохранения Москвы, ребёнок поступил к врачам с жалобами на боли в животе и многократную рвоту. Исследование показало в кишечнике девочки магнитные шарики.

«В ходе срединной лапаротомии врачи послойно вскрыли брюшную полость и извлекли 29 магнитных шариков, а затем ушили шесть перфораций. Далее хирурги обнаружили, что ещё семь шариков «гуляли» в двенадцатиперстной кишке. Здесь врачи использовали комбинированный подход, пригласив врача-эндоскописта, который с помощью гибкого эндоскопа с металлическим наконечником примагнитил шарики и быстро их извлек», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы.

Ранее педиатр, врач физической реабилитационной медицины, специалист по лечению неврозов Оксана Цышкова рассказала о природе синдрома хронической усталости. В беседе с «Дни.ру» она отметила, что основной причиной такого состояния является стресс. Заболевание, по её словам, выражается в синдроме, который состоит из трёх фаз: тревоги, сопротивления и истощения.

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#педиатр
#операция
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Андрей Воробьёв посетил после ремонта поликлинику в Молодежном
16 ноября 2023, 11:19

Фото: Дмитрий Белицкий

губернатор Московской области Андрей Воробьёв проверил работу поликлиники в Молодежном после ремонта. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Московской области.
Во время визита медицинского учреждения губернатор пообщался с персоналом и пациентами.

«Эта поликлиника единственная в ЗАТО - и тем важнее, чтобы все было комфортно, современно, чтобы не нужно было ездить в соседние территории за медицинской помощью. Поэтому в прошлом году мы навели здесь порядок, провели ремонт, постарались привести к стандарту «Наша Поликлиника»  с удобными зонами ожидания, отделениями для диагностики и сдачи анализов на первом этаже », - поделился Андрей Воробьёв.

Стоит отметить, что в поликлинике появились отдельные фильтр-бокс для приема инфекционных больных и блок со своим входом для маленьких пациентов. Также теперь для жителей доступны рентген-кабинет, физиокабинет и соляная комната..

Кроме этого, в апреле 2023 был открыт кабинет УЗИ с аппаратом и установили аппарат ХМТ-СМАД, который помогает в мониторинге суточного артериального давления.

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В Люберцах мужчине удалили опухоль размером с теннисный мяч
16 ноября 2023, 10:15

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Люберецкие нейрохирурги удалили мужчине опухоль в мозге размером с теннисный мяч. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу обратились родственники пациента с жалобами на снижение памяти и внимания у мужчины, а также изменения в поведении. 

В ходе обследования МРТ у 45-летнего мужчины обнаружили внутримозговую опухоль размерами 8х5х7 см, которая давила на правый боковой желудочек мозга и являлась прямой угрозой для жизни.

«<…> Эта операция требовала от наших нейрохирургов ювелирной работы, иначе у пациента впоследствии могли бы возникнуть серьезные осложнения, такие как паралич конечностей, нарушение координаций движений, речи, психические отклонения и судорожные приступы. Чтобы добраться до новообразования, мы провели трепанацию черепа, с применением операционного микроскопа, микроинструментов и специальной навигационной установки приступили к удалению опухоли», - объяснил главный врач Люберецкой областной больницы Дмитрий Семенцов.

Стоит отметить, что операция шла шесть часов. На сегодняшний день пациент уже выписан и ему назначен курс лучевой химиотерапии.

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#люберцы
#операция
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#врач
#опухоль
#мрт
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Врач Чиркова заявила о крайней опасности игнорирования симптомов диабета
15 ноября 2023, 17:41

Фото: istockphoto.com/AndreyPopov

Терапевт Ольга Чиркова заявила. Что крайне опасно игнорировать симптомы сахарного диабета, поскольку это может привести к коме.
«Первыми признаками диабета являются сухость во рту, сильная жажда, гнойнички, мелкие незаживающие ранки, слабость. Если вовремя не заметить болезнь, она может дебютировать угрожающим для жизни состоянием — диабетической комой», — пояснила в беседе с NEWS.ru Чиркова.

Для того, чтобы не допустить таких проблем со здоровьем, врач рекомендовала вести здоровый образ жизни, регулярно проходить диспансеризацию и проверять кровь на содержание сахара.

А врач-терапевт Лариса Алексеева заявила, что для того, чтобы просыпаться без труда по утрам, необходимо выработать режим сна и чётко ему следовать.

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#здоровье
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Врач назвал эффективные способы похудения после 40 лет
Врач Каневская назвала методы, помогающие похудеть после 40 лет
15 ноября 2023, 17:34

Фото: istock / A.Greeg

С возрастом у человека скорость метаболизма начинает снижаться из-за возможного развития саркопении, нарушений работы печени, а также возникновения абдоминального ожирения. Терапевт и эксперт по интегративной и антивозрастной медицине Светлана Каневская в интервью «Ленте.ру» рассказала о способах, которые помогут похудеть после 40 лет.

В первую очередь Каневская советует ежедневно проходить не меньше 10 тысяч шагов. Также полезными будут регулярные тренировки по 30-40 минут, в ходе которых важно вспотеть. 

«Начните отслеживать питание. Уберите из рациона сахар, все трансжиры и фастфуд. Следите за достаточным количеством белка и правильных жиров в рационе. Выпивайте достаточное для вашего веса количество жидкости. Употребляйте больше клетчатки, пребиотиков и пробиотиков», — советует эксперт.
Она также обратила внимание, что в зрелом возрасте стоит ложиться не позже 11 часов вечера, так как пик выработки гормона мелатонина происходит с 21:00 до 4:00,

Кроме того, она призвала бросить курить и не злоупотреблять алкоголем. 

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#терапевт
#спорт
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Подмосковные врачи приняли участие в Форуме детских хирургов России
15 ноября 2023, 17:30

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИКИ выступили на ежегодном Форуме детских хирургов России. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
На всероссийском форуме выступал детский хирург МОНИКИ им. Владимирского Владимир Гацуцынс докладом о воронкообразной деформации передней грудной стенки у детей и внедрении передовых технологий при проведении операции.

Также о эффективности применения повязок с отрицательным давлением при раневых осложнениях после малоинвазивной торакопластики рассказал детский хирург МОНИКИ им. Владимирского Владислав Дурягин.

«Нарушение заживления послеоперационных ран отмечено у более 3% пациентов. Важно отметить, что послеоперационные раневые осложнения могут приводить к удалению металлоконструкции, а, следовательно, к утере коррекции. Мы изучили и внедрили вакуумные повязки с отрицательным давлением в нашу практику», – подчеркнул  Владислав Дурягин.

Стоит отметить, что своевременное использование вакуумных повязок помогает полноценно заживлять раны без необходимости удалять корригирующие пластины.

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Подмосковный педиатр Наумова рассказала, как часто может болеть ОРВИ дошкольник
15 ноября 2023, 16:32

Фото: Минздрав МО

Дошкольники могут болеть ОРВИ до 8-10 раз в год, и это нормально, сообщила врач-педиатр, вакцинолог НИКИ детства Ирина Наумова. Она успокоила родителей часто болеющих детей, у которых эта проблема превращается в затяжной марафон, и ребёнок болеет почти каждый месяц.
«Вирусов, которые вызывают ОРВИ, – более 200 видов. Ребёнок должен со всеми познакомиться и наработать свою «библиотеку вирусов». Пока этого не произошло, он будет болеть», – отметила Наумова, слова которой приводит пресс-служба подмосковного Минздрава. 
Она подчеркнула, что при большинстве вирусных респираторных инфекций дошкольник перестаёт заражать окружающих через 5-7 дней от начала болезни. В большинстве же случаев ребёнок становится заразными ещё до того, как у него появились признаки болезни – за 1-4 дня.
 
Врач напомнила, что ряд вирусов может жить вне организма человека в течение от нескольких часов до двух суток. Поэтому важно регулярно мыть руки, проводить влажную уборку и использовать одноразовые платки.
 
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#здравоохранение
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В Балашихе врачи прооперировали мужчину в критическом состоянии
15 ноября 2023, 13:34

Фото: istockphoto / Gumpanat

Балашихинские врачи спасли жизнь мужчине с прогрессирующим сепсисом. Об этом пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
Пациент поступил в больницу с жалобами на сильную боль в горле, дискомфорт при глотании и температуру. В время осмотра мужчины врачи обнаружили гнойник в глотке, а также воспалительный процесс, который начал развиваться в мягких тканях шеи, чем  и вызвал отёк. 

«<…> Абсцессы, один за другим, стремительно развивались. После вскрытия и дренирования сепсиса в грудной клетке, мужчина стал задыхаться. В разрушающий процесс было вовлечено лёгкое. Пациента подключили к аппарату ИВЛ и экстренно прооперировали вместе с торакальными хирургами. Мы удалили из лёгкого около 3,5 литра гнойной жидкости и некротическую ткань, установили дренажи. В реанимации состояние пациента постепенно стабилизировалось, гнойный процесс остановился», - поделился заведующий отоларингологическим отделением Алексей Агафонов. 

Стоит отметить, что за жизнь пациента специалисты боролись в течении 12 дней. На сегодняшний день мужчина начал проходить курс длительной реабилитации под наблюдением врачей.

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