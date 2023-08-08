Три четверти россиян обращаются к медикам только в крайнем случае

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Около 75% россиян обращаются к врачам только в случае крайней необходимости — при острой или не проходящей в течение долгого времени боли. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Фондом помощи взрослым онкопациентам «Онкологика».
Основной причиной того, что визит в поликлинику откладывается или отменяется вовсе, стало мнение, что попасть на прием к врачу сложно (запись, очередь и так далее). О нехватке времени на лечебные процедуры заявили 29% респондентов. О незнании того, к какому именно специалисту следует обращаться, заявили 20% опрошенных. Среди других менее влиятельных факторов, мешающих нанести визит врачу, встречались: недоверие медикам, боязнь узнать о каком-то серьезном заболевании, наличие других, более важных забот, чувство неловкости при осмотре и рассказе о своих симптомах, ятрофобия (навязчивый, выходящий за обычные рамки страх перед врачами или медицинским персоналом).
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Александр Бойцов