Три четверти россиян обращаются к медикам только в крайнем случае

Около 75% россиян обращаются к врачам только в случае крайней необходимости — при острой или не проходящей в течение долгого времени боли. Такие данные были получены в результате опроса, проведенного Аналитическим центром НАФИ и Фондом помощи взрослым онкопациентам «Онкологика».