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Три тысяч подмосковных молодых медицинских специалистов получают доплату

28 ноября 2023, 11:45
Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Почти 3 тыс. молодых медицинских специалистов получают доплату в Подмосковье. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
С сентября 2023 года в Московской области молодым врачам и среднему медперсоналу, которые после окончания учебы устроились работать в медорганизации региона, увеличили доплату.

«Подмосковье заинтересовано в привлечении медицинских специалистов – как опытных медработников, так и молодых кадров. Беспрецедентное количество мер соцподдержки медиков реализуется в регионе. С сентября мы в несколько раз увеличили доплаты молодым специалистам, сегодня их получают более 2,8 тыс. человек - врачи и средний медперсонал», – отметила первый заместитель председателя правительства Московской области Светлана Стригункова.


Стоит отметить, что для того чтобы получать доплаты молодые специалисты должны трудоустроиться в медицинские организации Минздрава МО в течение года после того, как окончили учебного заведения. Кроме этого, доплаты специалистам будут выплачиваться в течении трех лет.

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#светлана стригункова
#медперсонал
#доплаты
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Оперштаб: Заболеваемость коронавирусом в России за неделю выросла почти на треть
28 ноября 2023, 12:03

Фото: istockphoto/Ovidiu Dugulan

Заболеваемость коронавирусной инфекцией в России за предыдущую неделю выросла на 32,8%. Количество госпитализаций по поводу COVID-19 увеличилось на 25,3%.
Такие цифры сообщили журналистам в Федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В штабе также добавили, что увеличение заболеваемости отмечено в 79 регионах России. В 27 регионах показатель заболеваемости превышает средние данные по стране. Количество госпитализаций увеличилось в 66 субъектах РФ.

Всего за неделю было госпитализировано 8 018 человек с диагнозом коронавирус. Излечились за этот период 54 597 человек, что на 37,9% больше, чем за предыдущую неделю. Скончались от COVID-19 за 47-ю неделю 90 человек.

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#данные
#человек
#коронавирус
#дистанционное рф
#россия
#инфекция
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Диетолог Муди подсказала эффективные способы убрать выпирающий живот
27 ноября 2023, 21:57

Фото: istock / Irina Shatilova

Выпирающий живот может появиться из-за лишних жировых отложений вокруг талии или из-за скопления газов в кишечнике. О способах избавиться от выпирающего живота рассказала диетолог Дестини Муди, пишет Eat This, Not That!

Как объяснила Муди, если на ощупь живот не плотный, а форма меняется в течение суток или нескольких, это является симптомом вздутия. Чтобы избавиться от такого неприятного симптома, диетолог порекомендовала чаще пить чай с имбирем или мятой. Она обяхснила, что эти напитки улучшают работу ЖКТ, из-за чего живот становится меньше. 

Также она посоветовала заниматься аэробными нагрузками, чтобы вывести лишнюю жидкость из организма.

Эксперт предупредила, что избавиться от жира на животе сложнее, чем от вздутия. Это связано с тем, что похудеть в каком-то определенном место нельзя и нужно комплексно заниматься всем телом. Она посоветовала избавиться от вредной пиши и заняться спортом, совмещая кардионагрузки с силовыми тренировками.

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#эксперт
#диетолог
#чай
#напитки
#здоровье
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Сомнолог Кудинов раскрыл, как правильно выспаться на выходных
Сомнолог Кудинов: Чтобы компенсировать недосып, надо ложиться раньше
27 ноября 2023, 19:11

Фото: istockphoto.co/andrei_r

Член правления Межрегиональной Общественной Организации «Ассоциация Сомнологов», врач-сомнолог Павел Кудинов заявил, что для того, чтобы выспаться впрок в выходные дни, необходимо раньше ложиться спать.
Он подчеркнул, что высыпаться впрок нужно уметь.

«Надо не спать дольше, а лечь раньше. Важно просыпаться в одно и то же время для того, чтобы понедельник не был тяжёлым. Чем позже вы ляжете, тем позже вы должны будете проснуться. А в выходные, когда мы позже ложимся и пытаемся выспаться за недельный недосып, мы начинаем поздно просыпаться, в воскресенье, когда надо раньше лечь, это становится уже невозможно, начинаются бессонницы. Поэтому, если вам нужно выспаться и компенсировать некоторый недосып, то нужно ложиться раньше, а не спать дольше», — рекомендовал в беседе с Общественной Службой Новостей Кудинов.

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#выходные
#сомнолог
#сон
#здоровье
#врач
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В Кашире врачи Международного онкологического центра провели выездной приём
27 ноября 2023, 18:11

Фото: администрация городского округа Кашира

22 ноября на базе взрослого второго поликлинического отделения ГБУЗ Московской области «Каширская больница» прошёл выездной консультативный прием врачей «Международного онкологического центра».
Приём вели главный врач, врач-онколог Инна Резчикова и врач-радиотерапевт Владимир Петухов.  

В рамках диспансерного наблюдения было осмотрено 14 пациентов, из которых троих направили на лучевую терапию, 8 пациентам было рекомендовано проведение исследования ПЭТ-КТ, а одному пациенту КТ с контрастом.  

ООО «Международный онкологический центр» оказывает медпомощь в рамках территориальной программы госгарантий Московской области по лучевой терапии, противоопухолевой лекарственной терапии, а также диагностическим исследованиям. В их числе: ПЭТ/КТ и КТ.

Чтобы повысить доступность специализированной онкологической помощи каширским пациентам планируется и в будущем  организовывать консультации специалистов центра.

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#здоровье
#онкология
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В ФАПах Волоколамского округа начали принимать узкопрофильные врачи
27 ноября 2023, 17:50

Фото: администрация Волоколамского г. о.

В фельдшерско-акушерских пунктах Волоколамского городского округа стартовали дни врачебного приёма. В ФАПах и амбулаториях начали принимать узкопрофильные медицинские специалисты, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«В эти дни жители сельской местности могут пройти диспансеризацию рядом с домом. Чтобы попасть на приём к узкому специалисту, предварительную запись можно оформить у фельдшера», – пояснил заведующий взрослой поликлиникой Волоколамской больницы Руслан Корсаков.
В ближайшее время эндокринолог будет принимать 28 ноября в Кашинском ФАПе, кардиолог 29 ноября – в Тимонинском ФАПе, отоларинголог – 30 ноября в Спасском ФАПе, а невролог – в тот же день в Ильино-Ярополецком ФАПе в селе Ильинское. 

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Врач Мифтахова заявила о важности постельного режима во время простуды
27 ноября 2023, 17:43

Фото: istockphoto.com/Prostock-Studio

Врач-терапевт Дарья Мифтахова заявила о важности постельного режима во время болезни, в частности, простуд, поскольку так организм быстрее восстановиться и с меньшей долей вероятности получит осложнения.
«Постельный режим — один из видов лечебно-охранительного режима, что назначает врач при ОРВИ с лихорадкой наряду с симптоматическим лечением. Повышение температуры тела негативно сказывается на работе сердечно-сосудистой системы, поэтому в это время ей особенно важны покой и отсутствие физического напряжения. Несоблюдение режима покоя во время гриппа и ОРВИ повышает риск развития осложнений как основного заболевания, так и сопутствующих заболеваний», — прокомментировала в беседе с Газета.ру врач.

Также постельный режим препятствует распространению инфекций.

Кроме того, рвач предупредила, что постельный режим может вызвать дезадаптацию организма, поэтому после него при привычной физической нагрузке у человека могут наблюдаться одышка, учащенное сердцебиение, потливость, слабость.

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Врач Кашух: Разгрузочные дни – не самый действенный метод сбросить вес
27 ноября 2023, 17:33

Фото: istockphoto.com/ronstik

Врач-гастроэнтеролог Екатерина Кашух объяснила, что современные специалисты не считают разгрузочные методы действенным способом сбросить вес.
«Разгрузочные дни были очень модными во времена наших мам и бабушек, но сейчас большинство специалистов не считают этот способ снижения веса разумным. Чтобы поддерживать вес в норме и нормально себя чувствовать, надо выстроить здоровый рацион, в котором сбалансированы калории, белки, жиры и углеводы, не забывать про регулярную физнагрузку», — заявила в беседе с Газета.ру Кашух.

Она отметила, что, при этом, иногда для некоторых людей такой метод похудения бывает эффективным.

Однако, предостерегла врач, разгрузочные дни могут быть вредны из-за неправильного соблюдения баланса калорий, сложности переживания голода, а также негативных последствий в виде проблем с ЖКТ.

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#врач
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#питание
#диета
#здоровье
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«Никаких ночников»: Андролог назвал правила здорового сна
Андролог Марк Годзиян: Отказ от ночников является одним из правил здорового сна
27 ноября 2023, 17:23

Отказ от ночников и включенного телевизора ночью — одно из правил здорового сна. Об этом рассказал андролог Марк Годзиян в своем телеграм-канале.
Он объяснил, что эпифиз, или  шишковидная железа, в разное время суток работает по-разному. При свете она обеспечивает организм гормоном радости серотонином, а ночью — гормоном сна мелатонином.

«Наиболее активно мелатонин вырабатывается в период с 0 до 4 часов ночи. В эти часы надо не просто отдыхать, а именно спать, чтобы организм выработал достаточно мелатонина для своего восстановления», — объяснил андролог. 
Годзиян также отметил, что дневной сон не компенсирует отсутствие сна в ночное время.

Чтобы спать качественно, необходимо избавить от  лишней освещенности:  задергивать на ночь окна плотными шторами, выключать телевизор и не пользоваться ночниками или пользоваться тусклыми лапочками. 

Также тем, кто ложится поздно, эксперт посоветовал приглушать освещения. Он также призвал засыпать не позже полуночи, чтобы получить максимальную дозу мелатонина.

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#эксперт
#часы
#ночь
#сон
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Диетолог Редина: Самый полезный хлеб – изготовленный из высококачественной муки
27 ноября 2023, 16:37

Фото: istockphoto.com/foodandstyle

Диетолог Ольга Редина заявила, что самым полезным хлебом будет тот, что изготовлен из натуральных ингредиентов и натуральных продуктов.
Поэтому, отметила врач, важно перед покупкой изучать состав хлеба.

«Дорогой хлеб часто изготавливают с использованием натуральных ингредиентов, высококачественной муки и без добавления консервантов и ароматизаторов. Такой продукт может иметь более богатый вкус, а также содержать дополнительные ингредиенты, например семена и орехи. Также цена хлеба может быть выше, если его изготавливали вручную», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Редина.

При этом, к употреблению хлеба аккуратно надо относится людям с аллергиями на ингредиенты в нём. По словам специалиста хлеб, в составе которого много сахара, может быть вреден для детей.

А врач общей практики Сергей Алендеев заявил о вреде перекуса, поскольку он может приводить к падению уровня специального гормона и притуплению чувства голода.

«При малом потреблении калорий во время перекуса, может возникнуть недоедание. Но есть и обратная ситуация, когда ваш перекус был слишком велик и вы переели. Более того, перекус — это постоянная нагрузка на зубы и весь желудочно-кишечный тракт, ведь вы всё время жуёте, смущая собственный организм», — пояснил в беседе с «Царьградом» Алендеев.

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