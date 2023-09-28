Трихолог Нагайцева рассказала, о каких болезнях предупреждает выпадение волос

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Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что выпадение волос может быть вызвано гормональными дисфункциями, аутоиммунными заболеваниями или диабетом. Об этом сообщает «Москва 24».
«Метаболический синдром тоже начали сейчас связывать с выпадением волос: ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа, застой желчи. Также выпадение волос может свидетельствовать об онкологии. Главный звоночек, что происходит что-то не то и пора обратиться к врачу, – нехарактерное для человека уменьшение объема волос», — цитирует трихолога «Москва 24».
Нагайцева пояснила, что на приеме специалист проводит первичную диагностику, после которой назначает необходимые обследования. Трихолог добавила, что у большинства пациентов проблема гораздо глубже, чем просто выпадение волос. По этой причине от нее бесполезно избавляться просто уходовыми средствами.
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