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Трихолог Нагайцева рассказала, о каких болезнях предупреждает выпадение волос

Трихолог Нагайцева: волосы часто выпадают при аутоиммунных заболеваниях
28 сентября 2023, 11:17
Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Фото: iStock/Viorel Kurnosov

Врач-дерматовенеролог, трихолог Юлия Нагайцева рассказала, что выпадение волос может быть вызвано гормональными дисфункциями, аутоиммунными заболеваниями или диабетом. Об этом сообщает «Москва 24».

«Метаболический синдром тоже начали сейчас связывать с выпадением волос: ожирение, инсулинорезистентность, сахарный диабет второго типа, застой желчи. Также выпадение волос может свидетельствовать об онкологии. Главный звоночек, что происходит что-то не то и пора обратиться к врачу, – нехарактерное для человека уменьшение объема волос», — цитирует трихолога «Москва 24».

Нагайцева пояснила, что на приеме специалист проводит первичную диагностику, после которой назначает необходимые обследования. Трихолог добавила, что у большинства пациентов проблема гораздо глубже, чем просто выпадение волос. По этой причине от нее бесполезно избавляться просто уходовыми средствами.

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#сахарный диабет
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Нутрициолог Владимирова назвала главное средство для укрепления иммунитета
Нутрициолог Владимирова рекомендовала пить смузи для укрепления иммунитета
28 сентября 2023, 10:56

Фото: iStock/KatarzynaBialasiewicz

Нутрициолог, консультант по пищевому поведению, преподаватель образовательной программы по коррекции веса и психологии пищевого поведения в Московском институте психоанализа Елена Владимирова заявила, что для укрепления иммунитета осенью необходимо употреблять больше витаминов и продуктов с бифидо- и лактобактериями. Об этом сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По мнению нутрициолога, бифидо- и лактобактерии содержатся в таких продуктах, как натуральный йогурт без добавок, кефир, сыр, домашний квас и чайный гриб. Клетчатка, которая содержится в овощах, зелени и фруктах, также положительно влияет на микрофлору кишечника, что в свою очередь, воздействует на иммунитет.

«Смешайте блендером натуральный йогурт с ягодами и фруктами – и будет коктейль в качестве перекуса или топинг для заправки каши, творога. С зеленью и семенами – и получите заправку для основного блюда или салата. Это послужит источником витаминов, минералов, антиоксидантов, поддерживающих здоровье», — приводит слова Владимировой Агентство городских новостей «Москва».

Специалист отметила, что для улучшения настроения и поддержания иммунитета необходимо питаться регулярно и сбалансированно.

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#иммунитет
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Американские учёные выяснили, какое количество шагов снизит кровяное давление
28 сентября 2023, 08:49

Фото: istockphoto/PeopleImages

Дополнительные 3 тысячи шагов в день помогли снизить кровяное давление у пожилых.
Учёные из Университета штата Айова назвали количество шагов в день, необходимое пожилым людям, чтобы снизить риск гипертонии. Результаты исследования приводит Journal of Cardiovascular Development and Disease.
 
Предыдущие работы показали, что физические упражнения оказывают значительное воздействие на кровяное давление у взрослых, помогая существенно снизить его. Затем авторы решили определить, какое именно количество нагрузки нужно, чтобы снизить кровяного давления у пожилых лиц, страдающих гипертонией.
 
Исследователи набрали 21 пожилого человека в возрасте от 68 до 78 лет. Их попросили носить шагомер, замерять давление при помощи тонометра и ежедневно записывать количества пройденных шагов. До начала наблюдения пенсионеры проходили примерно 4 тысячи шагов в день. Специалисты решили добавить в ежедневную программу ещё 3 тысячи шагов. В сумме участники проходили 7 тысяч шагов в день.
 
На конец исследования систолическое и диастолическое кровяное давление пенсионеров снизилось примерно на 7 и 4 пункта соответственно. Это равно такому же уровню снижения, который можно наблюдать при приёме антигипертензивных препаратов.
 
Скорость ходьбы или непрерывность не влияет на результат.

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#здоровье
#пенсионеры
#пожилые люди
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«Начинать нужно в первые двое суток»: Врачи дали советы по лечению ОРВИ
«Ридус»: Врачи дали советы россиянам по лечению вирусных инфекций
28 сентября 2023, 06:52

Фото: iStock/cyano66

Традиционно осеннее время года связано с простудами и вирусными заболеваниями. Россиянам в этом году кроме гриппа угрожают новые варианты COVID-19, пишет «Ридус».
«Врачи предупреждают, что этой осенью мы можем столкнуться с повышенной вирусной активностью», — говорится в публикации.

В настоящее время рост заболеваемости не сопровождается аналогичным ростом числа госпитализаций, однако сохранение здоровья является важным для каждого человека. Людям, у которых не имеется соответствующих противопоказаний,  рекомендуется пройти вакцинацию против коронавируса и гриппа.

Специалисты также посоветовали россиянам обратить внимание на противовирусные препараты. Принимать их нужно в первые два дня начала заболевания - тогда болезнь будет протекать легче, а риск осложнений значительно снизиться, заключили врачи.

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Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины

#врачи
#болезнь
#специалисты
#препараты
#заболевания
#рф
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Гинеколог Фисюк объяснила, вредит ли долгое отсутствие секса здоровью женщины
Гинеколог Фисюк: Долгое отсутствие секса никак не вредит здоровью женщины
28 сентября 2023, 05:43

Фото: iStock/Prostock-Studio

Врач акушер-гинеколог Виктория Фисюк заявила, что с физиологической точки зрения отсутствие секса не оказывает на женский организм никакого негативного влияния. Об этом пишут «Известия».
По словам специалиста, при отсутствии интимной жизни важно сохранять психоэмоциональное состояние, так как на фоне отсутствия секса именно его расстройство наносит здоровью женщины вред.

«Отсутствие интимной жизни для женщины с нормальным сексуальным влечением может иметь положительный эффект, когда сексуальная энергия переходит, то есть сублимируется в активную деятельность. Эту энергию можно направить в работу, учебу, новые проекты, достижения в спорте, творчестве, — цитирует издание слова собеседницы.

Фисюк добавила, что незащищенные половые связи гораздо чаще становятся причиной проблем со здоровьем - например, инфекционных заболевания.

«Существует очень много ложных представлений о пользе секса для женского организма. Якобы о положительном влиянии на кожу женщины, изменении гормонального фона, что не будет таких заболеваний, как миома матки, эндометриоз и кист яичников. Эти и много других доводов можно услышать нередко, однако, всё это не правда», — подчеркнула Фисюк.

В случае, если женщину продолжают беспокоить вопросы о пользе или вреде секса, лучше обсудить их со специалистов, заключила гинеколог.

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#вред
#женщины
#гинеколог
#терапевт
#секс
#врач
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Главный терапевт РФ Драпкина рассказала, что такое хроническая болезнь почек
28 сентября 2023, 02:36

Фото: iStock/Rabizo

Главный врач-терапевт РФ Оксана Драпкина рассказала россиянам, что такое хроническая болезнь почек (ХБП), а также как можно снизить риск её развития. Соответствующая публикация доступна в её Телеграм-канале.
Терапевт отметила, что в 2017 году ХБП заняла двенадцатое место среди ведущих причин смерти в мире. При этом стоимость лечения такого недуга превышает стоимость лечения рака молочной железы, лёгких, кожи и толстой кишки вместе взятых.

Драпкина пояснила, что хроническая болезнь почек - заболевание, при котором снижается органов, регулирующих многие важные функции в человеческом организме. К симптомам ХБП относятся постоянная усталость, проблемы с мышлением, тошнота, мышечные боли, зуд кожи, отёчность, повышение артериального давления, пенистая моча и другие.

Самая распространённая причина развития хронической болезни почек - сахарный диабет, с ним связаны четыре из десяти случаев этого недуга. Вторая причина - артериальная гипертензия, добавила врач.

Для того чтобы снизить риск развития ХБП, Драпкина порекомендовала придерживаться ЗОЖ, выпивать 1,5-2 литров чистой воды ежедневно, отказаться от алкоголя и табака, а также контролировать уровень артериального давления.

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#болезнь
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#зож
#болезни
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Гастроэнтеролог Неронов рассказал об опасности чрезмерного употребления овощей
Гастроэнтеролог Неронов: Употреблять много овощей может быть вредно
28 сентября 2023, 01:53

Фото: iStock/AlexRaths

Врач-гастроэнтеролог Владимир Неронов рассказал о пользе овощей, а также о том, чем их злоупотребление может быть опасно.
«Кроме минералов, витаминов, углеводов, белков и растительных жиров, овощи содержат в своем составе необходимые для нашего пищеварения растительные волокна, которые выполнят функцию стабилизации в формировании нашего микробиома и стимулируют кишечник для его правильной работы», — цитирует РИАМО слова собеседника.

Неронов отметил, что овощи полезны практически всем. Особенно, если они были выращены в той же климатической зоне, в которой человек проживает.

Однако тем, кто страдает от заболеваний ЖКТ или от аллергии на определённые овощи употреблять их в пищу не стоит, добавил врач. В подобных случаях следует получить рекомендации по питанию у специалиста, порекомендовал гастроэнтеролог.

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#продукты
#овощи
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#человек
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Ученые выявили новые причины облысения у мужчин
27 сентября 2023, 19:24

Фото: istock / gpointstudio

Немецкие генетики обнаружили мутации, которые приводят к выпадению волос у мужчин. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Ученые проанализировали последовательности ДНК более 72 тысяч мужчин и обнаружили 5 генов, влияющих на мужское облысение, 2 из которых уже известны как факторы, влияющие на потерю волос.

Речь идет о генах EDA2R, CEPT1, WNT10A, EIF3F и HEPH. Гены HEPH, CEPT1 и EIF3F ранее не были связаны с облысением, но сейчас их стали ассоциировать с потерей волос у мужского пола. Данное исследование подчеркивают важность включения генетических факторов и в будущем поможет при разработке индивидуальных методов лечения алопеции, учитывая генетическое разнообразие. 

Помимо того, эксперты заметили, что эти гены могут вызывать редкие наследственные заболевания, поражающие как волосы, так и кожу.

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#ученые
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#эксперты
#заболевания
#волосы
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Ученые нашли метод, который поможет похудеть без голодовок
Ученые разработали средство для похудения, имитирующее занятия спортом
27 сентября 2023, 17:56

Фото: istock / vadimguzhva

Ученые из Университета Флориды разработали препарат для похудения, который имитирует занятия спортом. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.
Средство, которое получило название SLU-PP-332, не влияет на аппетит, но ускоряет метаболические процессы, связанные с физическими нагрузками. Препарат стимулирует метаболизм, в результате чего ускоряется расход энергии, как при занятиях спортом.

Эксперимент был проведен на лабораторных мышах с ожирением, в результате которого они потеряли 12% массы тела. Принцип действия препарата заключается в воздействие на группу белков ERR, которые регулируют основные метаболические пути в органах, потребляющих энергию. В основном, эти белки активируются во время физической нагрузки на организм.

В дальнейшем авторы хотят улучшить SLU-PP-332, провести опыты на большем количестве животных, а после чего перейти к исследованиям на людях.

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#ученые
#эксперимент
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Тяжелый физический труд повышает риск развития болезни Альцгеймера
27 сентября 2023, 17:38

Фото: istock / PIKSEL

Ученые из Колумбийского университета провели исследование, в котором выявили связь между тяжелой физической работой и деменцией. Работу опубликовали в журнале The Lancet Regional Health – Europe.

По данным публикации, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом более подвержены развитию старческой деменции. В исследовании приняли участие 7 тысяч человек в возрасте от 33 до 65 лет. Ученые несколько лет наблюдали за ними. По итогам исследования у 92 испытуемых была диагностирована деменция, а у 2407 участников обнаружены небольшие когнитивные нарушения.

Авторы работы заметили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, кто «работает на ногах», а именно, у продавцов, медперсонала, животноводов и фермеров. Так, ученые пришли к выводу, что люди, которые зарабатывают на жизнь физическим трудом подвержены деменции больше, чем работники умственного труда. 

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