Трихолог Нагайцева рассказала, как правильно использовать шампуни от перхоти

Фото: iStock/Maridav
Трихолог Юлия Нагайцева заявила, что шампуни от перхоти используются исключительно в период обострения, когда на коже присутствуют зуд и покраснения. Об этом пишет NEWS.ru.
Нагайцева отметила, что такой вид шампуней назначается в течение 10–14 дней, некоторые случаи предполагают месячное использование шампуней от перхоти.
Трихолог подчеркнула, что шампунь необходимо подбирать в индивидуальном порядке. Если проблема повторится, то специальный шампунь необходимо использовать до момента решения проблемы.
Читайте также:
Врач рассказала о средстве ухода, от которого выпадают волосы
Трихолог Хохлова рассказала, что поможет в борьбе с облысением
Названы неожиданные продукты для здоровья волос
«Первый раз — намылили, смыли. Второй раз намылили, постояли в пене две-три минуты. За счет активной пены происходит действие, и потом обильно смыли водой», — приводит слова специалиста NEWS.ru.
Читайте также:
Врач рассказала о средстве ухода, от которого выпадают волосы
Трихолог Хохлова рассказала, что поможет в борьбе с облысением
Названы неожиданные продукты для здоровья волос
Екатерина Коршунова