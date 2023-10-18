Трихолог Пичугина рассказала о связи облысения со сладкой газировкой

Фото: istockphoto/monticelllo
Усиленное выпадение волос может быть связано с генетической предрасположенностью, стрессом, гормональными нарушениями.
Дерматовенеролог, трихолог Татьяна Пичугина рассказала «Ленте.ру» о неожиданной связи облысения с неправильным питанием и злоупотреблением сладкой газировкой. Также человек может начать лысеть из-за возраста, частого использования приборов для сушки и укладки волос, инфекций, дефицита витаминов или приёма лекарств. При этом до 100 волос ежедневно могут выпадать у человека. Это не считается отклонением от нормы.
Неправильное питание значительно сказывается на состоянии волос. Например, увлечение фастфудом, газировкой, консервами) также провоцирует облысение. По данным учёных, выпадение волос у мужчин встречается на 30% чаще, если они имели привычку каждый день пить газировку (до 3 литров в неделю)
Данная тенденция относится к сокам, энергетикам, спортивным сладким коктейлям, кофе и чаю с сахаром. Если потребление таких напитков доходит до 5 литров в неделю, риск выпадения волос увеличивается до 42%.
Читайте также:
Обнаружена неожиданная польза, которую приносят антидепрессанты
В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль, которая весила как телёнок
Врач Елизарова объяснила, почему опасно сдерживать чихание
Неправильное питание значительно сказывается на состоянии волос. Например, увлечение фастфудом, газировкой, консервами) также провоцирует облысение. По данным учёных, выпадение волос у мужчин встречается на 30% чаще, если они имели привычку каждый день пить газировку (до 3 литров в неделю)
Читайте также:
Обнаружена неожиданная польза, которую приносят антидепрессанты
В Мурманске врачи удалили пациентке опухоль, которая весила как телёнок
Врач Елизарова объяснила, почему опасно сдерживать чихание
Мария Фирсова