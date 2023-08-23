У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты

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Новые побочные эффекты выявили у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин. К ним относятся депрессивное расстройство и синдром «сухого глаза». Об этом сообщили в Минздраве России.
По информации ведомства, в инструкции по медицинскому применению препарата необходимо добавить новые побочные действия.
Напомним, ранее американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию. Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых.
Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова заявила, что уход Зепатира с российского рынка лекарств не приведет к дефициту соответствующих препаратов.
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Напомним, ранее американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию. Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых.
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Екатерина Коршунова