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У популярного препарата против аллергии выявили побочные эффекты

Минздрав: у препарата против аллергии дезлоратадин выявили побочные эффекты
23 августа 2023, 12:49

Фото: iStock/SweetBunFactory

Новые побочные эффекты выявили у препаратов против аллергии с действующим веществом дезлоратадин. К ним относятся депрессивное расстройство и синдром «сухого глаза». Об этом сообщили в Минздраве России.
По информации ведомства, в инструкции по медицинскому применению препарата необходимо добавить новые побочные действия.

Напомним, ранее американский фармпроизводитель предупредил о том, что прекращает поставки препарата Зепатир в Россию. Зепатир входит в топ-3 наиболее популярных схем лечения гепатита С 1-го, 3-го и 4-го генотипов у взрослых.


Директор СРО «Ассоциация независимых аптек», глава Альянса фармацевтических ассоциаций, провизор Виктория Преснякова заявила, что уход Зепатира с российского рынка лекарств не приведет к дефициту соответствующих препаратов.

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Пушкинские врачи спасли двух маленьких девочек с перитонитом
23 августа 2023, 12:08

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В отделение детской хирургии Московской областной больницы имени профессора В.Н.Розанова в одно время поступили две девочки 3 года и 6 лет.
У 3-летней пациентки была рвота, тошнота, жидкий стул, боли и повышенная температура, у 6-летней пациентки наблюдались затяжные боли в области живота, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Врачи провели тщательную диагностику, в ходе которой выявили у девочек перитонит. 

Перитонит — тяжелое воспаление внутренностной брюшины, сопровождающееся ухудшением состояния организма. Требует экстренной операции, при несвоевременном лечении возможен летальный исход. 
«В экстренном порядке мы провели операцию 3-летней пациентке открытым способом, поскольку аппендикс уже был окружен гноем и спаян с брюшиной, лапароскопическая операция в этом случае была противопоказана. По итогу вмешательства, мы убрали патологическое содержимое из брюшной полости, затем провели санацию. После была прооперирована вторая 6-летняя пациентка. В ее случае ограничений на лапароскопию не было, и в приоритете была именно эта методика, так как малоинвазивные операции менее травматичны и болезненны для организма», – рассказал заведующий отделением детской хирургии Алексей Громов.
На сегодняшний день состояние девочек улучшилось, они прошли курс лечения и спустя неделю были выписаны из больницы. 

Минздрав Подмосковья сообщает, что боли внизу живота с правой стороны являются серьёзным поводом для обращения к врачу. 

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Россиян предупредили об опасности монодиет
Диетолог Соломатина: Монодиеты могут привести к проблемам с иммунитетом
23 августа 2023, 12:06

Фото: istockphoto.com/Marina Demeshko

Врач-диетолог Елена Соломатина заявила, что монодиеты могут спровоцировать серьёзные проблемы со здоровьем, включая нарушения работы иммунной системы.
«Есть более-менее сбалансированные монодиеты. Так, в гречневой крупе есть широкая линейка полезных веществ, и дефициты там не такие сильные. Но бывают совсем немыслимые монодиеты. Например, когда человек питается одной куриной грудкой. Тогда не хватит клетчатки, и начнутся проблемы с иммунитетом», — поделилась в беседе с «Вечерней Москвой» Соломатина.

Она добавила, что в принципе продолжительная нехватка в организме определённых веществ, вызванная неграмотно выстроенным рационом и диетами, может нанести существенный вред здоровью.

А врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина отметила, что говядина с большим количеством жира является самым вредным мясом для пожилых людей.

«При употреблении такого мяса будет повышаться холестерин, нарушаться липидный профиль крови в сторону липопротеидов низкой плотности плохого холестерина, развиваться атеросклероз, ишемия и сосудистые катастрофы», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Соломатина.

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#продукты
#вред
#диетолог
#диета
#здоровье
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Жители Подмосковья более 1 млн раз проконсультировались с врачом через интернет
23 августа 2023, 11:10

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

У подмосковных жителей есть возможность получить консультацию врача через интернет.
Телемедицина позволяет пациенту получить консультацию врача, не выходя из дома, достаточно иметь под рукой смартфон или компьютер, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«Мы продолжаем внедрять современные технологии в сферу здравоохранения. Телемедицина — это удобно, поскольку пациенту нет необходимости повторно идти в поликлинику. На сегодняшний день с её помощью можно проконсультироваться с врачом по итогам диспансеризации, продлить выписку электронного рецепта на льготное лекарство, также получить онлайн-консультации могут беременные женщины и дети. С начала года было проведено уже более 1 млн телемедицинских консультаций», — рассказала Первый заместитель Председателя Правительства Московской области Светлана Стригункова.
Во время телемедицинских консультации врачи проводят приёмы пациентов онлайн, назначают лечение и консультируют по итогам прохождения диспансеризации. При необходимости они могут направить на дополнительную консультацию к узкопрофильному специалисту, а также оформить электронный рецепт на льготное лекарство.

Записаться на онлайн-консультацию можно через портал gostelemed.ru или региональный портал госуслуг, а также на приёме у лечащего врача, через инфомат в медицинской организации или линию 122.

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В этом году в Подмосковье трудоустроились почти 50 «земских врачей» и «земских фельдшеров».
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#дома
#беременные женщины
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Китайские учёные выяснили, какие продукты вызывают депрессию
23 августа 2023, 10:52

Фото: istockphoto/Halfpoint

Исследователи из Педагогического университета Ханчжоу выяснили, что режим питания оказывает влияние на симптомы депрессии и тревоги.
Результаты исследования опубликованы в журнале BMC Medicine. Выяснилось, что повышенное потребление кондитерских изделий, сливочного масла, сахара, а также десертов на молочной основе вкупе с низким уровнем потребления фруктов и овощей усиливает симптомы психических заболеваний.
 
Для анализа использовались данные 157 тысяч добровольцев, из которых 70 тысяч страдали от депрессии, а еще 70 тысяч боролись с тревожным расстройством. Раз в 3-4 месяца исследователи собирали данные о рационе и психическом состоянии участников. Исследование длилось 7 лет и 6 месяцев.
 
«Наши результаты подчеркивают сложные взаимосвязи между общим режимом питания и симптомами депрессии и тревоги. Текущий анализ дал надежные результаты о том, что повышенное потребление свободных сахаров и насыщенных жирных кислот было связано с повышенным риском возникновения симптомов депрессивного и тревожного расстройств», – сказано в научном материале.
Ранее сообщалось, что некоторые продукты облегчают эмоциональные нагрузки в период стрессов. Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский. Продукты помогают организму восстановиться после психоэмоциональных перегрузок и подготовиться к будущим стрессам. Врач рекомендует добавить в рацион ягоды, фрукты и зелень.

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#продукты
#сладости
#китай
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Можайские гинекологи удалили пациентке опухоль яичника размером с футбольный мяч
23 августа 2023, 10:00

Фото: Минздрав МО, ВКонтакте

Гинекологи Можайской ЦРБ удалили пациентке кистому яичника размером с футбольный мяч. Об этом сообщается в паблике больницы в соцсети «ВКонтакте».
Женщина поступила в гинекологическое отделение. Её долгое время беспокоили тянущие боли внизу живота, однако визит к гинекологу она откладывала. Обратилась уже тогда, когда боль стала нестерпимой. В итоге врачи удалили ей образование в брюшной полости. Киста была огромной, как футбольный мяч, размером 20 на 16 см», – говорится в сообщении. 



Операция прошла успешно, жизни и здоровью пациентки ничто не угрожает. Врачи напомнили женщинам о необходимости не реже раза в год проходить УЗИ малого таза и осмотр гинеколога.

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#московская область
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Врач Бобровский рассказал о продуктах, которые снижают стресс
23 августа 2023, 09:05

Фото: iStock/leonori

Некоторые продукты облегчают эмоциональные нагрузки в период стрессов.
Об этом рассказал врач-диетолог, кандидат медицинских наук, доцент медицинского факультета СПбГУ Андрей Бобровский радио Sputnik.
 
«Это еда, богатая в первую очередь магнием и цинком. Также она должна быть богата омега-3 и омега-6 полиненасыщенными жирными кислотами. Важна фолиевая кислота», — сказал Бобровский.
Продукты с содержанием данных веществ помогают организму восстановиться после психоэмоциональных перегрузок и подготовиться к будущим стрессам. Врач рекомендует добавить в рацион ягоды, фрукты и зелень.
 
«Это клубника, апельсин, мандарин, грейпфрут, авокадо, то есть ягоды и фрукты. Что касается зелени, то больше всего хвалят шпинат — источник магния», —заметил Андрей Бобровский.
Для поддержания здоровья эти продукты должны составлять приблизительно четверть рациона. Также стойко переносить эмоциональные нагрузки помогают перепелиные яйца, орехи и жирная рыба.
 
«Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, которые содержатся в сельди, скумбрии, салаке. Данная рыба обладает антистрессовым эффектом. Орехи и семечки также помогают при мозговых перегрузках и стрессе», — объяснил Андрей Бобровский.
Ранее диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что на голодный желудок нельзя употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки. По словам специалиста, если человек испытывает чувство голода, не стоит делать выбор в пользу тяжелых продуктов - таких, как грибы или орехи, потому что они «будут сложно переноситься».

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Диетолог Арзамасцев рассказал, что опасно есть на голодный желудок
Диетолог Арзамасцев: Натощак не стоит употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки
23 августа 2023, 00:58

Фото: iStock/fermate

Диетолог Евгений Арзамасцев заявил, что на голодный желудок нельзя употреблять острые блюда, алкоголь и свежевыжатые соки. Об этом пишет «Москва 24».
По словам специалиста, если человек испытывает чувство голода, не стоит делать выбор в пользу тяжелых продуктов - таких, как грибы или орехи, потому что они «будут сложно переноситься».

Кроме того, Арзамасцев посоветовал не есть на голодный желудок специи, так как они раздражают слизистую.

Специалист добавил, что также нежелательно употреблять натощак алкоголь и свежевыжатые соки, чтобы не провоцировать проблемы со слизистой желудка и возможный гастрит в дальнейшем.

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#алкоголь
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#диетолог
#человек
#блюда
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В Египте зарегистрировали два случая заболевания новым штаммом COVID-19
Минздрав: В Египте зарегистрировали два случая заболевания новым штаммом COVID-19
23 августа 2023, 00:33

Фото: iStock/Lisa Nentwich

В Египте зарегистрированы первые два случая заражения новым штаммом COVID-19 EG.5 («Эрис»). Об этом Минздрав страны сообщил 22 августа в соцсетях.
«Результаты анализов центров, занимающихся острыми респираторными заболеваниями, подтверждают два положительных случая заражения штаммом коронавируса EG.5», — говорится в публикации. 

Отмечается, что симптомы проявляются у заболевших в легкой форме. В настоящее время пациенты идут на поправку.

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#симптомы
#египет
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Подмосковные акушеры получили аппарат для диагностики функций мозга новорождённых
22 августа 2023, 21:36

Фото: Минздрав МО

В Московский областной научно-исследовательский институт акушерства и гинекологии поступил новый нейромонитор. Такая техника необходима для отслеживания функций мозга новорождённых, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Стоимость нового оборудования – порядка 2 млн рублей. Оно позволяет проводить обследования при подозрении на нарушения церебральной, то есть мозговой, функции у новорожденных. Медтехника – отечественного производства и очень удобна в применении. Прибором можно управлять без клавиатуры и мыши, просто касаясь пальцем элементов управления на экране. 
 
Система располагается на мобильной тележке, поэтому нейромонитор можно легко перемещать из палаты в палату. При этом прибор ведёт видеозапись обследования, что позволяет обратиться за результатами исследования для уточнения диагноза. 
 
Медицинская техника приобретена благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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#минздрав мо
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Подмосковье ищет медработников