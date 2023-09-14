У семилетней девочки после планового осмотра зрения диагностировали деменцию

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«Её зрение было немного нечетким на дальних расстояниях, но это не было чем-то необычным для ребенка, который был на грани того, чтобы носить очки», — рассказала мать ребенка Жаклин.
Отмечается, что девочке назначили лечение, поддерживающее текущее состояние, стоимостью около $18 тыс. ежемесячно. По словам Жаклин, это сильно бьет по семейному бюджету.
Медики предупредили, что Айла Эдвардс при негативном течении болезни может лишиться зрения, также существует риск развития детского слабоумия.
«Примерная продолжительность жизни при этом диагнозе составляет около 25 лет. Но мы твердо знаем, что Айла будет первой среди детей, которые изменят историю этой болезни», — уверена мать школьницы.
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