У жителя Долгопрудного во время диспансеризации нашли инфаркт

Фото: администрация г. о. Долгопрудный
Медики Долгопрудненской поликлиники спасли пациента с инфарктом, выявленным во время диспансеризации. Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
44-летний житель Долгопрудного пожаловался на приёме у терапевта на слабость и плохую работу желудочно-кишечного тракта. Вместе с прочими обследованиями ему назначили электрокардиографию.
Медсестра поликлиники Оксана Кокорева, снимавшая ЭКГ, обратила внимание на признаки в показаниях прибора, указывающие на изменения в работе сердца. Она сразу передала данные на расшифровку функциональному диагносту.
Врач Нина Выбрик обнаружила у мужчины инфаркт задней стенки сердца, который часто протекает безболезненно, но косвенно даёт знать о себе обострением язвенной болезни или изменениями в работе ЖКТ.
По коридору, соединяющим поликлинику с больницей, пациента доставили в приёмное отделение Сосудистого центра. Хирурги экстренно установили два стента в поражённые инфарктом сосуды и спасли жизнь человека.
Через несколько дней мужчину выписали домой. Родные написали слова благодарности медикам, поблагодарив их за спасение мужа, отца, сына и брата.
Читайте также:
В Талдоме выписали девочку, пострадавшую от укуса змеи
В Подмосковье до конца года заменят более 220 единиц устаревшего медоборудования
Почти 3 тыс человек проверили своё здоровье в подмосковных парках
Медсестра поликлиники Оксана Кокорева, снимавшая ЭКГ, обратила внимание на признаки в показаниях прибора, указывающие на изменения в работе сердца. Она сразу передала данные на расшифровку функциональному диагносту.
По коридору, соединяющим поликлинику с больницей, пациента доставили в приёмное отделение Сосудистого центра. Хирурги экстренно установили два стента в поражённые инфарктом сосуды и спасли жизнь человека.
Через несколько дней мужчину выписали домой. Родные написали слова благодарности медикам, поблагодарив их за спасение мужа, отца, сына и брата.
Читайте также:
В Талдоме выписали девочку, пострадавшую от укуса змеи
В Подмосковье до конца года заменят более 220 единиц устаревшего медоборудования
Почти 3 тыс человек проверили своё здоровье в подмосковных парках
Лора Луганская