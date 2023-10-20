Учены назвали категории людей, кому нельзя есть грибы из-за генетической непереносимости

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Самыми редкими носителями мутации стали горские евреи (2,5%), армяне (3%), украинцы (3,5%), русские (3,8%) и белорусы (4,6%).
Исследователи подчеркнули, что активность фермента трегалазы зависит от гена TREH и если он мутировал, то стоит воздержаться от употребления грибов и других продуктов с содержанием фермента. Из-за них может возникать расстройство пищеварения, появляться боли, вздутие и диарея.
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