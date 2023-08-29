Ученые близки к прорыву лечения рака у детей

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В результате блокировки гена, отвечающего за синтез белка NF-Y клетки рабдомиосаркомы превратились в нормальные мышцы, не способные размножаться. Данное открытие может привести к разработке новых методов лечения этой жестокой болезни и имеет потенциал для применения в других типах рака. Это настоящий прорыв, который поможет значительно ускорить разработку дифференцированной терапии этой опасной болезни.
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