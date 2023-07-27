Ученые исследовали эволюцию смертельно опасного для детей вируса

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Ученые Северо-Кавказского федерального университета (СКФУ) в составе международной научной группы исследовали механизм эволюции бокавирусов, смертельно опасных для детей и домашних животных.
Полученные результаты будут способствовать совершенствованию вакцин и препаратов для борьбы с патогеном, а также позволят разработать специальный режим питания для заболевших. Результаты научных изысканий опубликованы в журнале The Journal of King Saud University – Science.
Бокавирус человека (HBoV) — это ДНК-вирус, который, как правило, не опасен сам по себе. Но он провоцирует развитие множества других инфекций дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он осложняет течение целого ряда заболеваний. Особенно опасны бокавирусы для пациентов с ослабленным иммунитетом и онкологическими заболеваниями.Чаще всего HBoV встречается у детей в возрасте от шести месяцев до двух лет.
Ученые СКФУ приняли участие в масштабном международном исследовании вместе с коллегами из Индии, Австрии, Саудовской Аравии и Великобритании. Проведенные эксперименты по определению механизмов молекулярной эволюции вируса позволили не только лучше понять структуру и развитие патогена, но и создать специальное питание, облегчающее течение болезни. Также ведется работа над созданием препаратов, которые смогут подавлять вирус на молекулярном уровне.
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Бокавирус человека (HBoV) — это ДНК-вирус, который, как правило, не опасен сам по себе. Но он провоцирует развитие множества других инфекций дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта. Кроме того, он осложняет течение целого ряда заболеваний. Особенно опасны бокавирусы для пациентов с ослабленным иммунитетом и онкологическими заболеваниями.Чаще всего HBoV встречается у детей в возрасте от шести месяцев до двух лет.
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Александр Бойцов