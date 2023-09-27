Ученые нахвали причину, провоцирующую развитие болезни Альцгеймера

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Ученые из Колумбийского университета провели исследование, в котором выявили связь между тяжелой физической работой и деменцией. Работу опубликовали в журнале The Lancet Regional Health – Europe.
По данным публикации, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом более подвержены развитию старческой деменции. В исследовании приняли участие 7 тысяч человек в возрасте от 33 до 65 лет. Ученые несколько лет наблюдали за ними. По итогам исследования у 92 испытуемых была диагностирована деменция, а у 2407 участников обнаружены небольшие когнитивные нарушения.
Авторы работы заметили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, кто «работает на ногах», а именно, у продавцов, медперсонала, животноводов и фермеров. Так, ученые пришли к выводу, что люди, которые зарабатывают на жизнь физическим трудом подвержены деменции больше, чем работники умственного труда.
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