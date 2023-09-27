Ученые нашли метод, который поможет похудеть без голодовок

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Ученые из Университета Флориды разработали препарат для похудения, который имитирует занятия спортом. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.
Средство, которое получило название SLU-PP-332, не влияет на аппетит, но ускоряет метаболические процессы, связанные с физическими нагрузками. Препарат стимулирует метаболизм, в результате чего ускоряется расход энергии, как при занятиях спортом.
Эксперимент был проведен на лабораторных мышах с ожирением, в результате которого они потеряли 12% массы тела. Принцип действия препарата заключается в воздействие на группу белков ERR, которые регулируют основные метаболические пути в органах, потребляющих энергию. В основном, эти белки активируются во время физической нагрузки на организм.
В дальнейшем авторы хотят улучшить SLU-PP-332, провести опыты на большем количестве животных, а после чего перейти к исследованиям на людях.
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Эксперимент был проведен на лабораторных мышах с ожирением, в результате которого они потеряли 12% массы тела. Принцип действия препарата заключается в воздействие на группу белков ERR, которые регулируют основные метаболические пути в органах, потребляющих энергию. В основном, эти белки активируются во время физической нагрузки на организм.
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Алина Юрчак