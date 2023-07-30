Ученые нашли способы поддерживать вес после похудения

Кахексия — крайнее истощение организма — часто встречается у онкологических больных и ухудшает течение болезни и качество жизни. Ученые из Научно-исследовательского института Бекмана выяснили, что молекула дезоксирибонуклеиновой кислоты KIAA0930 может быть ответственна за истощение у больных раком.