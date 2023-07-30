Ученые нашли способы поддерживать вес после похудения

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Регулярные взвешивания и потребление клетчатки помогут сохранить результаты диеты.
Об этом сообщили эксперты по снижению веса Генриетта Грэм и Клэр Мэдиган изданию The Conversation.
Эксперты рекомендуют создать полезные привычки. Например, прогуливаться после ужина или подниматься по ступенькам. Исследования доказали, что физическая активность является наиболее важным фактором для контроля веса после похудения. Эксперты рекомендуют уделять физическим упражнениям примерно 250 минут в неделю, чтобы сохранить результаты похудения.
Вес колеблется на 1-2 кг в течение недели, поэтому регулярные взвешивания помогут выяснить индивидуальный диапазон максимального и минимального среднего веса. Это позволит понять, нужно ли вносить какие-либо изменения в рацион и активность.
Также стоит подстраиваться под праздники и дружеские встречи. Например, брать с собой здоровые варианты закусок.
Стало известно, что люди, которые придерживались низкокалорийной диеты (от 800 до 1200 ккал в день), восстанавливают от 26% до 121% потерянного веса спустя 5 лет после диеты. А те, кто худел медленнее, спустя год набирают 30-35% потерянного веса.
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Эксперты рекомендуют создать полезные привычки. Например, прогуливаться после ужина или подниматься по ступенькам. Исследования доказали, что физическая активность является наиболее важным фактором для контроля веса после похудения. Эксперты рекомендуют уделять физическим упражнениям примерно 250 минут в неделю, чтобы сохранить результаты похудения.
Также стоит подстраиваться под праздники и дружеские встречи. Например, брать с собой здоровые варианты закусок.
Стало известно, что люди, которые придерживались низкокалорийной диеты (от 800 до 1200 ккал в день), восстанавливают от 26% до 121% потерянного веса спустя 5 лет после диеты. А те, кто худел медленнее, спустя год набирают 30-35% потерянного веса.
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Мария Фирсова