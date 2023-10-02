Ученые назвали напиток, который полезен для здоровья

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Ученые утверждают, что чай поддерживает состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Напиток помогает стабилизировать давление и уровень холестерина в крови. Об этом сообщает издание ETNT.
Отмечается, что сорт чая не имеет значения, но при этом, сорта могут влиять на различные аспекты здоровья. Полезны как черный и зеленый чаи, а также чай из гибискуса, травяные чаи и многие другие.
Так, зеленый чай помогает работе мозга за счет L-теанина в составе. Он наполняет энергией и улучшает когнитивные функции.
Травяные чаи, например, ромашковый, мятный или имбирный, могут оказывать позитивное воздействие на иммунную систему и здоровье почек. Также травы благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта человека, облегчают симптомы при расстройстве желудка, избавляют от тошноты и вздутия. Чаи на основе трав также обладают седативным эффектом.
Чай из фенхеля укрепляет иммунитет и является профилактикой от различных бактериальных вирусов, инфекций и грибков. Такой напиток снабжает организм важными для производства красных кровяных телец элементами — железом и медью.
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Так, зеленый чай помогает работе мозга за счет L-теанина в составе. Он наполняет энергией и улучшает когнитивные функции.
Чай из фенхеля укрепляет иммунитет и является профилактикой от различных бактериальных вирусов, инфекций и грибков. Такой напиток снабжает организм важными для производства красных кровяных телец элементами — железом и медью.
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Алина Юрчак