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Ученые назвали напиток, который полезен для здоровья

ETNT: Ученые рассказали о пользе чая для здоровья
02 октября 2023, 14:50
Фото: istock / Kseniya Romazanova

Фото: istock / Kseniya Romazanova

Ученые утверждают, что чай поддерживает состояние здоровья сердечно-сосудистой системы. Напиток помогает стабилизировать давление и уровень холестерина в крови. Об этом сообщает издание ETNT.
Отмечается, что сорт чая не имеет значения, но при этом, сорта могут влиять на различные аспекты здоровья. Полезны как черный и зеленый чаи, а также чай из гибискуса, травяные чаи и многие другие.

Так, зеленый чай помогает работе мозга за счет L-теанина в составе. Он наполняет энергией и улучшает когнитивные функции.


Травяные чаи, например, ромашковый, мятный или имбирный, могут оказывать позитивное воздействие на иммунную систему и здоровье почек. Также травы благотворно влияют на работу желудочно-кишечного тракта человека, облегчают симптомы при расстройстве желудка, избавляют от тошноты и вздутия. Чаи на основе трав также обладают седативным эффектом.

Чай из фенхеля укрепляет иммунитет и является профилактикой от различных бактериальных вирусов, инфекций и грибков. Такой напиток снабжает организм важными для производства красных кровяных телец элементами — железом и медью.

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#ученые
#здоровье
#чай
#симптомы
#счёт
#иммунитет
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Экс-сенатор Круглый объяснил, почему в частных клиниках Москвы нет «Спутника V»
02 октября 2023, 15:38

Фото: iStock/Alernon77

В крупных частных клиниках нет возможности пройти вакцинацию «Спутником V» или «Спутником Лайт».
РБК пишет, что в некоторых клиниках прививают препаратом «Конвасэл», а многие вовсе отказались от предоставления услуги по вакцинации от COVID-19. Экс-сенатор и Заслуженный врач РФ Владимир Круглый объясняет это тем, что частные клиники просто не заказывают вакцины из-за их невостребованности.
 
«Сейчас уровень вакцинации против covid-19 резко снизился. Это объясняется несколькими факторами. Заболевание стало протекать существенно легче. Также люди не прививаются из-за того, что появляются всё новые и новые штаммы. Насколько эта вакцина «Спутник V», которая была сделана под штамм Дельта, сейчас эффективна?»,-объясняет Владимир Круглый.
По словам специалиста, производители вакцины «Спутник V» пытаются быстро зарегистрировать новые вакцины, которые создаются под новые штаммы, но всё равно этот процесс несколько запаздывает. Также растёт лобби антипрививочников.
 
«Заболеваемость растёт, но переносится сейчас ковид существенно легче. Процент тяжёлых случаев очень небольшой. Многие даже не замечают, что они перенесли ковид. Только можно определить по анализам, по антителам к вирусу. Поэтому преувеличивать опасность я бы не стал»,-сказал в заключении Владимир Круглый.
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#вакцинация
#коронавирус
#прививки
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Стройэксперт Васильев предупредил об опасности одного вида обоев
02 октября 2023, 14:40

Фото: istockphoto/tanyss

Виниловые обои токсичны для человека, могут вызывать рак и бесплодие.
Об этом рассказал строительный эксперт Федор Васильев, сообщает NEWS.ru.
 
«При нагревании винил выделяет формальдегиды — это токсичные соединения, которые, попадая в кровь, вызывают нарушение работы органов дыхания, центральной нервной системы, приводят к патологиям кожи и мочеполовой системы», —объяснил специалист Фёдор Васильев.
Всего 70 миллилитров вещества могут вызвать необратимые последствия.
 
Также виниловые обои зачастую содержат тяжелые металлы (ртуть, свинец и кадмий). По словам Васильева, данные химикаты могут спровоцировать рак и бесплодие.

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#ремонт
#онкология
#здоровье
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Стало известно, какие люди находятся в основной группе риска по болезням сердца
Врач Напалков: сердечникам категорически запрещено прекращать пить лекарства
02 октября 2023, 14:01

Фото: iStock/Zay Nyi Nyi

Повышенный риск инфаркта и инсульта есть у курильщиков, людей, которые не контролируют гипертонию, и людей с высоким уровнем холестерина, с ожирением. Об этом сообщил кардиолог, доктор медицинских наук, доцент, профессор кафедры факультетской терапии №1 ФГБОУ ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава РФ Дмитрий Напалков в беседе с «Газетой.Ru».
Как утверждает Напалков, в группу риска попадают люди, у которых хроническая сердечная недостаточность связана с одышкой, отеками, тахикардией и другими симптомами.

«Это самая опасная группа риска, и такие пациенты имеют наихудший прогноз: каждый второй пациент с диагнозом «продвинутая стадия сердечной недостаточности» не проживет пяти лет. Кроме того, у пациентов с хронической сердечной недостаточностью риск внезапного летального исхода выше в пять раз. Его сложно предотвратить, так как он возникает, когда его никто не ждет», — приводит слова кардиолога «Газета.Ru».

Напалков отметил, что к группе высокого риска также относятся те люди, у которых уже был инфаркт или инсульт, так как они могут повториться. Кардиолог пояснил, что риски можно снизить с помощью регулярного приема назначенных препаратов. Если пациент отказывается принимать необходимые лекарства, то риск сердечного приступа возрастает в разы.

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#прогноз
#инфаркт
#пациенты
#болезни
#люди
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На подмосковном конкурсе выберут лучшего водителя скорой помощи
02 октября 2023, 13:20

Фото: Минздрав МО

В Подмосковье пройдёт конкурс профессионального мастерства для водителей автомобилей скорой. Его организовала Московская областная станция скорой медицинской помощи, сообщили в пресс-службе подмосковного Минздрава.
Уже стартовали отборочные испытания, по итогам которых будут определены финалисты конкурса. 
 
От работы водителя, его профессиональных навыков зависит оперативность прибытия бригады скорой помощи на место вызова, отметила зампред правительства Московской области Светлана Стригункова.
«Мы решили поддержать наших водителей и определить лучших. По итогам конкурса победитель и призёры получат денежную премию: 110 тыс рублей – за первое место, 70 тыс рублей и 50 тыс рублей – за второе и третье», – пояснила Стригункова.
К участию допускаются водители, проработавшие на Московской областной станции скорой медицинской помощи не менее полугода. Программа отборочных этапов включает теоретическую часть – проверку знаний правил дорожного движения, а также практическую. Практическая часть включает задания по скоростному маневрированию. Судьи фиксируют время прохождения тестирования и выполнения фигур.  

Финал конкурса состоится 12 октября в Подольске. В нём примут участие 18 финалистов отборочных испытаний.

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#московская область
#подмосковье
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В США детям не могут оказать помощь в приёмных отделениях
02 октября 2023, 13:11

Фото: istockphoto/XiXinXing

В большинстве приемных отделений американских больниц есть проблема с оказанием медицинской помощи детям.
Об этом пишет газета The Wall Street Journal, ссылаясь на статистику о детской смертности в приёмном покое.
 
Только 14% медицинских работников приёмных покоев прошли обязательную сертификацию для оказания медпомощи несовершеннолетним. Из-за этого сотни детей в Америке каждый год умирают или получают увечья после обращения в приёмные отделения.

Многие медики не имеют нужного опыта работы с детьми, поэтому не могут выявить опасные заболевания, которые скрываются под обычными симптомами, сказано в публикации. 

Ранее Минздрав РФ опроверг информацию о нехватке вакцин от полиомиелита. В Минздраве заявили, что поставка вакцин от полиомиелита в российские регионы идёт по графику.

«Все необходимые объемы вакцин для профилактики полиомиелита законтрактованы, поставки идут по графику», — сообщает Минздрав.
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#врачи
#сша
#дети
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Депздрав Москвы заявил о доступности вакцинации от ковида в поликлиниках и ГУМе
02 октября 2023, 12:53

Фото: iStock/jarabee12

Жители столицы могут сделать бесплатную прививку от COVID-19 в городских поликлиниках и ГУМе. Об этом Агентству городских новостей «Москва» рассказали в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
«Сделать бесплатную прививку против коронавирусной инфекции можно, как и ранее, в пунктах вакцинации в городских поликлиниках и в ГУМ», — цитирует своего собеседника Агентство городских новостей «Москва».

Сообщается, что после отмены статуса пандемии меньшее количество людей желает вакцинироваться. 

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Москве замечен дефицит вакцин от коронавируса «Спутник V» и «Спутник Лайт». Вместо «Спутника» гражданам предлагают делать прививку препаратом «Ультрикс Квадри». По словам специалистов из клиник, он защищает не только от гриппа, но и от новых штаммов ковида.

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#подмосковье
#москва
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#вакцина
#человек
#дефицит
#спутник v
#спутник лайт
#коронавирус
#covid-19
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Кардиолог Хорошев назвал простые способы снизить давление без лекарств
Кардиолог Хорошев: Нормализовать давление можно с помощью питания и упражнений
02 октября 2023, 12:30

Фото: iStock/Everyday better to do everything you love

Сердечно-сосудистый хирург и врач-кардиолог Владимир Хорошев сообщил, как можно самостоятельно снизить артериальное давление без лекарственных препаратов. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
По мнению кардиолога, давление может повышаться из-за хронического стресса, неполноценного питания, употребления алкоголя и курения, а также лишнего веса.

Хорошев пояснил, что для снижения артериального давления сначала необходимо составить правильный рацион питания. Если человек страдает повышенным давлением, то ему необходимо ограничить себя в употреблении красного мяса: говядины, свинины и баранины. Также следует включить в ежедневный рацион баклажаны, кабачки и тыкву, которые помогут снизить высокие показатели давления.

По мнению сердечно-сосудистого хирурга, для того, чтобы снизить давление следует выполнять несколько упражнений. Одно из них — это легкое круговое поглаживание подушечки большого пальца руки. Такое упражнение «работает моментально», все показатели нормализируются без употребления лекарств.

«Также я рекомендую выполнять движение стопами от себя — на себя. Можно сидя, лежа или стоя, если другой возможности нет. Делайте только все плавно — стучать пятками по полу не нужно! Это разрушает клапанный венозный аппарат нижних конечностей», — приводит слова Хорошева «Вечерняя Москва».

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#человек
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Онкология или болезни сердца: необычные причины длительного кашля
Врач Кондрахин: длительный кашель может быть признаком развития онкологии
02 октября 2023, 12:05

Фото: iStock/Koldunov

Врач-терапевт, кардиолог Андрей Кондрахин заявил, что длительный кашель служит симптомом заболеваний не только дыхательной, но и других систем организма. Об этом пишет «Вечерняя Москва».
Кондрахин рассказал, что одной из самых распространенных причин длительного кашля является заболевание легких и дыхательных путей. Их причиной могут быть инфекции или аллергия. По мнению терапевта, длительный кашель также может возникать в том случае, если человек много разговаривает, к примеру, работает учителем или певцом. 

Кондрахин отметил, что причиной длительного кашля может являться развитие онкологического заболевания бронхов или легких из-за курения. В этом случае кашель появляется после пробуждения.

Длительный кашель также может сигнализировать о болезнях сердца. 

«Сердце плохо перекачивает кровь, она застаивается в легких, и возникает повышение артериального давления, которое провоцирует рефлекторный кашель. При этом на рентгенографии не выявляются инфекционные и другие заболевания дыхательных путей», — цитирует врача «Вечерняя Москва».

Терапевт подчеркнул, что длительный кашель обладает своими особенностями, однако сложнее всего выявить психологический, при котором отсутствуют признаки воспаления в бронхах. Кондрахин заключил, что если кашель не проходит более месяца, в таком случае он считается длительным, по этой причине необходимо обратиться к врачу.

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#аллергия
#человек
#развитие
#заболевания
#терапевт
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Врач Чернышова назвала две привычки, которые ухудшают работу щитовидной железы
Терапевт Чернышова: избыток йода и его дефицит вредны для щитовидной железы
02 октября 2023, 10:59

Фото: iStock/Tharakorn

Врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала в беседе с Москвой 24 о том, что дефицит йодосодержащих продуктов в рационе и бесконтрольный прием добавок с этим микроэлементом могут нарушить работу щитовидной железы.
«Если человек употребляет недостаточно йодосодержащих продуктов, щитовидной железе приходится увеличивать свой объем, чтобы выработать то же количество гормонов при малом поступлении йода. Появляется так называемый зоб, который характерен для тех регионов, где в рационе дефицит этого микроэлемента», — приводит слова терапевта Москва 24.

По мнению Чернышовой, необходимо включить в свой рацион рыбу и другие морепродукты, так как в них содержится необходимый для организма йод. Также следует отказаться от бесконтрольного приема добавок с содержанием йода, поскольку его переизбыток грозит нарушением работы щитовидной железы. 

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#дефицит
#симптомы
#здоровье
#терапевт
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