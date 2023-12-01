Учёные назвали продукты, провоцирующие деменцию и ускоряющие старение

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Употребление в пищу ряда продуктов увеличивает риски развития деменции. Продлить жизнь можно, исключив их из рациона, пишет RG.RU.
Врачи также порекомендовали во избежания воспалительных процессов исключить сладкие продукты. Заменить вредную пищу можно растительными продуктами, обогащёнными питательными веществами, антиоксидантами и клетчаткой, заключили медики.
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