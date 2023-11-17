Ученые назвали тип питания, полезный для людей с сахарным диабетом и помогающий худеть

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Ученые из Университетского колледжа Лондона выявили, что низкоуглеводная диета стабилизирует уровень сахара в крови людей с сахарным диабетом и помогает сбросить лишний вес. Результаты исследования публикует издание SpringerLink.
Такой формат питания, который изначально создан для лечения эпилепсии, в основном состоит из жиров и белков.
Исследование показало, что кето-диета способствует потере веса, что важно людям, страдающим от диабета, так как лишний вес может осложнить течение болезни. У пациентов, которые придерживались низкоуглеводной диеты в течение 15-32 недель, была замечена стабилизация уровня сахара в крови.
Но, у такой диеты есть недостатки, среди которых возможные риски для здоровья почек за счет высокого содержания белка в рационе питания.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал две самые опасные диеты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Исследование показало, что кето-диета способствует потере веса, что важно людям, страдающим от диабета, так как лишний вес может осложнить течение болезни. У пациентов, которые придерживались низкоуглеводной диеты в течение 15-32 недель, была замечена стабилизация уровня сахара в крови.
Ранее диетолог Михаил Гинзбург назвал две самые опасные диеты. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак