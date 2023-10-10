Ученые обнаружили новую причину долголетия

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Группа исследователей из разных стран, в том числе из Японии и Швеции, нашли новую причину долголетия, изучив показатели крови людей старше 100 лет. Исследования опубликовали в журнале GeroScience.
По результатам у людей, которые преодолели отметку возраста 100 лет, были низкие показатели креатинина, глюкозы и мочевой кислоты уже с 60 лет. Также, 5 человек из всей группы с самым низким показателем общего холестерина и железа, имели меньший шанс дожить до ста лет в сравнении с людьми с более высоким уровнем.
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