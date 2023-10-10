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Ученые обнаружили новую причину долголетия

GeroScience: Ученые обнаружили новые маркеры долголетия в крови столетних людей
10 октября 2023, 11:28
Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

Группа исследователей из разных стран, в том числе из Японии и Швеции, нашли новую причину долголетия, изучив показатели крови людей старше 100 лет. Исследования опубликовали в журнале GeroScience.

Ученые проанализировали данные 44 тысяч шведов, которые проверялись у медиков в возрасте 64-99 лет. После чего за ними продолжи наблюдать специалисты. Из испытуемых 2,7% людей дожили до 100 лет, 85% из них были женщинами. Ученые решили тщательно изучить показатели этих людей, изучив 12 маркеров в крови, связанные с метаболизмом, качество работы печени и почек, воспалением, а также недоеданием и анемией.

По результатам у людей, которые преодолели отметку возраста 100 лет, были низкие показатели креатинина, глюкозы и мочевой кислоты уже с 60 лет. Также, 5 человек из всей группы с самым низким показателем общего холестерина и железа, имели меньший шанс дожить до ста лет в сравнении с людьми с более высоким уровнем.

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Врач Хухрев рассказал, чем может быть чреват храп
Врач Хухрев: Храп повышает риск инфаркта и инсульта
10 октября 2023, 12:50

Фото: istockphoto.com/tommaso79

Врач-терапевт Алексей Хухрев заявил, что храп может быть опасен, поскольку повысить риск инфаркта или инсульта.
«Если мы не дышим долгое время во сне, у нас критически падает уровень кислорода. Мозг получает сигнал, что человек задыхается и будит его. <…> При аноэ повышается риск инфаркта и инсульта. У человека сон становится рваным, он не высыпается, начинает дополнительно набирать вес, у него подскакивает давление и сахар», — пояснил в беседе с «Москвой 24» Хухрев.

При этом, эксперты отмечают, что проблемы со сном могут вызвать серьёзные нарушения здоровья. Так, телеведущая Лера Кудрявцева в одной из телепрограмм поделилась с врачом-экспертом о проблемах с сердцем из-за очень рабочего плотного графика. Как передаёт utro.ru, специалист ответил, что подобное может быть связано с неправильным образом жизни, нарушением режима сна и отдыха или с питанием.

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#здоровье
#заболевания
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Шведские учёные нашли связь между приёмом противозачаточных таблеток и артритом
10 октября 2023, 12:49

Фото: istockphoto/artisteer

Учёные из Университета Уппсалы выяснили, что противозачаточные таблетки способны снижать риск развития ревматоидного артрита.
MedicalXpess сообщает, что ревматоидный артрит — воспалительное заболевание, которое поражает суставы. Более всего страдают запястья и кисти рук. Зачастую одни и те же суставы обычно воспаляются с обеих сторон тела.
 
В исследовании участвовали около 200 тысяч женщин. Ученые узнали, какими методами контрацепции пользовались участницы. Оказалось, что среди женщин, которые регулярно принимали противозачаточные таблетки, риск появления ревматоидного артрита оказался на 19% ниже. Некоторые участницы в прошлом отказались от данного способа контрацепции, но вероятность возникновения артрита у них была на 11% ниже, чем у тех, кто никогда пользовался оральными контрацептивами.
 
Механизмы, которые лежат в основе этого процесса, не изучили до конца. Возможно, определенные гормоны в составе противозачаточных таблеток способны угнетать воспалительные процессы.

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#здоровье
#женщины
#беременные женщины
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Роспотребнадзор прокомментировал ситуацию с заболеваемостью коронавирусом
Роспотребнадзор заявил о стабилизации ситуации с заболеваемостью коронавирусом
10 октября 2023, 11:34

Фото: iStock/Pornpak Khunatorn

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом стабилизируется в РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора.
В ведомстве сообщили, что за прошлую неделю было зарегистрировано более 16 тысяч случаев. Отмечается, что показатель заболеваемости снизился на три с половиной процента.

Ранее Роспотребнадзор предупредил граждан об опасности нового коронавируса «Пирола» по сравнения с ранее обнаруженными вариантами «Омикрона». По словам ведомства, этот штамм может быть более заразным.

При этом, как заявляют в Роспотребнадзоре, первые данные по результатам исследований, проведенных в Швеции и Китае, говорят о том, что этот штамм не так сильно заразен, как заявляли ранее и не рассматривается как второе пришествие «Омикрона».

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#роспотребнадзор
#данные
#симптомы
#штамм
#вирусолог
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В Серпухове началась профилактика заболеваний рака молочной железы
10 октября 2023, 11:18

Фото: Валерий Гореловский

В медико-санитарных частях (МСЧ) городского округа Серпухов начали работу в рамках ежегодного месячника борьбы с раком молочной железы. Он продлится до конца октября.
«О необходимости пройти обследование мы оповещаем женщин через трудовые коллективы, администрацию округа и социальные сети», — поделилась врач онколог-маммолог Наталья Подзорова.

Также записаться на обследование можно через колл-центр и регистратуру в поликлинике.

«Пациентки, обратившись к нам, обследуются в Серпухове, после чего мы направляем их в МСЧ № 164 в Оболенск на маммографию. Также мы выполняем УЗИ молочных желез и других локализаций. В нашем учреждении есть МРТ, СРКТ для полной диагностики», — рассказала врач.

Обследование занимает несколько дней и по его результатов пациента могут направить в профилактические клиники. При регулярных посещениях врача есть вероятность снизить риск появления рака молочной железы.


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#мрт
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#рак
#подмосковье
#серпухов
#профилактика
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Американские учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания
10 октября 2023, 10:34

Фото: iStock/Foremniakowski

Американские учёные выявили новый тип сердечно-сосудистого заболевания, которое может быть у каждого третьего.
Учёные из Университета Джона Хопкинса выявили новое сердечно-сосудистое заболевание, которое сочетает в себе болезни почек, нарушение обмена веществ и сбои в работе сердца и сосудов, пишет TimesNewsUK.
 
Новое заболевание назвали сердечно-сосудисто-почечно-метаболическим синдромом (сardiovascular-kidney-metabolic syndrome) или ССПМС. Технически оно представляет собой комплекс из трёх групп расстройств. По данным учёных, в США риску развития данного заболевания подвержен каждый третий.
 
Вероятность появления такого заболевания повышается для людей с преддиабетом и наличием избыточного веса— первая ступень. Те, кто страдает диабетом, гипертонией и заболеванями почек, располагаются на второй ступени. Третья ступень объясняется наличием заболеваний сердца и почек одновременно, а четвертая характеризуется сердечно-сосудистыми заболеваниями, избыточным весом, диабетом 2 типа или болезнями почек.
 
Особенностью ССПМС можно считать тот факт, что заболевания, которые входят в его основу, способны стимулировать развитие друг друга. Гипертония обычно сопровождает диабет второго типа. А диабет вызывает сбои в работе почек. Он провоцирует появление диабетической нефропатии. И всё это в совокупности приводит к развитию серьезных заболеваний сердца (ишемия, инфаркт миокарда).

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#сердце
#здоровье
#болезнь
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В Подмосковье провели операцию на мозг с пробуждением пациента
10 октября 2023, 10:29

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

В Подольске нейрохирурги провели микрохирургическую операцию по удалению опухоли головного мозга 56-летнему пациенту. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава МО.
«С учетом того, что опухоль задевала речевые центры головного мозга, мы решили впервые в Подольской больнице провести операцию на открытом мозге с пробуждением пациента. Нашей целью было удалить опухоль и сохранить речевую функцию. <…> Сложность заключалась в максимально радикальном удалении опухоли с сохранением речевой функции мозга. Операция прошла успешно и заняла почти 7 часов», - рассказал заведующий нейрохирургическим отделением Подольской областной клинической больницы Михаил Землянский. 


Стоит отметить, что во время определения размеров опухоли с пациентом разговаривал лингвист. Период реабилитации больного займет шесть дней.



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#операция
#опухоль
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#подмосковье
#подольск
#хирург
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Врач Сетхи предупредил, чем может обернуться использование телефона в туалете
10 октября 2023, 10:02

Фото: istockphoto/nito100

Если ходить в туалет с телефоном в руке, то можно получить геморрой.
Mirror пишет, если испражняться с телефоном в руке, можно заработать проблемы со здоровьем. Об этом предупреждает врач-гастроэнтеролог Саурабх Сетхи. От использования смартфонов в туалете он предостерег на платформе TikTok.
 
Сетхи говорит, что ходить в туалет с телефоном не рекомендовано, потому что, читая новости или играя в игры, человек больше времени сидит на унитазе.
 
«Это вызывает напряжение и давление в области прямой кишки и ануса, из-за чего, в свою очередь, могут развиться геморрой, трещины ануса, выпадение прямой кишки», — предупредил Саурабх Сетхи.
 В туалете на поверхность телефона попадают бактерии, провоцирующие болезни.

«По крайней мере, держите под рукой дезинфицирующее средство, чтобы протереть телефон после того, как ваши дела сделаны», — дал совет врач Саурабх Сетхи. 
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#здоровье
#смартфон
#новости
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Психиатр Хужин назвал первые симптомы депрессии
10 октября 2023, 09:28

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье»

Врач-психиатр Центральной районной больницы поселка Шаховская Эльдар Хужин рассказал, что расстройство сна и повышенная раздражительность являются первыми признаками депрессии.
«Люди обращаются к нам довольно часто, бывает что даже инкогнито. Есть пациенты, которые стоят на диспансерном учете, как дети, так и взрослые. Мы всегда стараемся всем помочь. У людей случаются стрессы, которые они пропускают через себя, а кто-то, к примеру потерял близкого человека и ему необходима консультация», — объяснил психиатр.


Кроме этого, у людей часто бывают весеннее и осеннее обострения. В этом случае врач настоятельно рекомендует придти на прием. Даже легкое расстройство может сильно сказаться на жизни и работе пациента.


«Для того, чтобы стресс, плохое настроение и депрессия не стали постоянными спутниками человека, он должен занимался любимым хобби. Даже после работы нужно выделять на это немного времени. Кто-то любит прогулки, езду на велосипеде, плавание. Все это помогает успокоить центральную нервную систему и получить позитивные эмоции», — отметил специалист.


Стоит отметить, что если человек чувствует общую слабость и недомогание следует обратиться к специалисту.


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#шаховская
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Кардиолог Фомичёва рассказала, как сохранить здоровье сердца после 50 лет
10 октября 2023, 03:45

Фото: iStock/Foremniakowski

Врач-кардиолог Анастасия Фомичёва рассказала, что людям после 50 лет для сохранения здоровья сердца особенно важна регулярная физическая нагрузка.
«Это могут быть аэробные упражнения, такие как ходьба, плавание, езда на велосипеде, в течение 30-60 минут в день, не менее 5 дней в неделю. Главное больше двигаться и сократить время сидячего образа жизни. Не стоит забывать и про прогулки на свежем воздухе», — цитирует «Газета.Ru» слова собеседницы.

Кроме того, врач отметила важную роль здорового питания. Фомичева посоветовала придерживаться средиземноморской диеты — употреблять рыбу жирных сортов, стараться заменить насыщенные жиры на ненасыщенные, ограничить потребление соли и есть больше растительной пищи, богатой клетчаткой.

Специалист добавила, что также следует отказаться от курения и спать не менее семи часов в сутки.

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