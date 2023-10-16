Ученые объяснили, как кофеин помогает при похудении

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По словам специалистов, кофеин увеличивает высвобождение жирных кислот и повышает качество липолиза. Этот метаболический процесс расщепляет жиры на составляющие их жирные кислоты, из-за чего и происходит снижение веса. Эксперты отметили, что в ходе исследований они также проверили употребление энергетиков, содержащих кофеин, а также кофеиносодержащие добавки в виде таблеток.
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