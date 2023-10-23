Ученые объяснили, почему после 50 лет так важно включать сыр в свой рацион

Есть несколько продуктов, которые рекомендуется употреблять перед сном. Это кефир и любая зелень. Как рассказал в эфире «Радио 1» кандидат медицинских наук, врач-терапевт, клинический фармаколог, старший преподаватель кафедры фармакологии института фармации и медицинской химии ФГАОУ ВО РНИМУ им. Н. И. Пирогова Андрей Кондрахин, они помогают наладить работу кишечника.