Ученые объяснили, почему после 50 лет так важно включать сыр в свой рацион

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Профессор Эмма Фини из Университетского колледжа Дублина рассказала, что употребление сыра полезно для здоровья, так как продукт может снижать уровень холестерина в крови. Об этом сообщает «Аргументы и факты».
Профессор объяснила, что сыр снижает холестерин, несмотря на высокое содержание ненасыщенных жиров. В ходе исследования в продукте обнаружили «сырную матрицу», представляющую собой сеть из казеина. Внутри этой матрицы перемежаются частицы молочной кислоты, жира, минералов, соли и другие вещества.
Фини провела эксперимент, в котором приняли участие 164 человек, возрастом от 50 лет. На протяжении месяца они употребляли 42 грамма молочного жира в виде сыра чеддер. Выяснилось, что у участников эксперимента снизился показатель липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
Эксперт заявила, что из-за данной «матрицы» жир усваивается лучше. Также, содержащийся в сыре витамин К2 препятствует отложению холестерина в сосудах.
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Фини провела эксперимент, в котором приняли участие 164 человек, возрастом от 50 лет. На протяжении месяца они употребляли 42 грамма молочного жира в виде сыра чеддер. Выяснилось, что у участников эксперимента снизился показатель липопротеинов низкой плотности (ЛПНП).
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Алина Юрчак