Ученые раскрыли пользу послеобеденного сна

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Согласно результатам исследования, сиеста представляет собой эффективный метод сохранения здоровья в жаркие дни. Отдых после обеда способствует физиологической адаптации организма к высоким температурам, требующей примерно 15 дней. В этот период тело отдыхает, нормализует свою работу и снижает воздействие жары.
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