Ученые рассказали о специи, которая снижает уровень холестерина в крови

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Согласно исследованиям, которые проводили на лабораторных крысах, куркума помогла грызунам снизить на 56% содержание ЛПНП (Липопротеины высокой плотности) в крови, ТАГ (Триглицериды — жиры, которые обеспечивают клетки энергией) снизился на 27%, а общий холестерин — на 34%.
При исследовании экстракт куркумы не принимался с другими медицинскими препаратами, такими как статины и фибраты, и не вызывал побочных эффектов.
Помимо этого, использование куркумина на людях с острым коронарным синдромом и дислипидемией показало, что общий холестерин упал на 21%, а «плохой» холестерин на 43%, в то время как «хороший» холестерин вырос в полтора раза.
Специалисты объяснили, что показатель холестерина снижается из-за компонентов, которые содержатся в корне растения. При приготовлении блюд рекомендуют добавлять куркуму, но не более 1-2 чайных ложек в день.
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