Ученые рассказали о напитке, снижающем риск диабета в 2 раза

Врачи Щелковского перинатального центра помогли родить женщине, беременную двойней с многократным переплетением пуповин. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

24-летняя женщина, беременная двойней, поступила в больницу с регулярными схватками на сроке 33 недели.





«Пациентка была сразу же направлена в операционную, где мы провели ей кесарево сечение. Во время вмешательства было выявлено многократное сплетение пуповин малышей. Благодаря слаженной работе бригады врачей, на свет появились 2 девочки весом около 2000 г каждая. », - объяснил заведующий акушерским физиологическим отделением Павел Тевосян.

Фото: пресс-служба Минздрава МО

Кроме этого, по словам заведующего даже однократное сплетение пуповин очень опасно.

Стоит отметить,что младенцы были переведены в отделение реанимации новорожденных для дальнейшего лечения, потому что родились раньше срока. Сейчас пациентка с детьми уже выписана домой.