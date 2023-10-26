Ученые рассказали о напитке, снижающем риск диабета в 2 раза

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Исследователи, изучив 2 000 китайцев, регулярно употребляющих чаи, пришли к выводу, что черный чай на треть полезнее зеленого. Выяснилось, что употребление черного чая выводит глюкозу через почки даже при нормальных показателям. Из-за этого общий уровень сахара в крови снижается.
Врач-терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов в беседе с изданием подтвердил, что о пользе чая уже давно известно. Он объяснил, что напиток также славится противовоспалительным действием за счет большого количества антиоксидантов.
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