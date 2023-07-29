Ученые выяснили, что поможет снизить риск возникновения некоторых видов рака на 32%

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Ученые из Университета Сиднея выяснили, что 4,5 минуты активной деятельности ежедневно помогут снизить риск некоторых видов рака на 32%.
Данное исследование было опубликовано в журнале JAMA Oncology. В эксперименте поучаствовали более 22 398 человек. Их средний возраст был равен 62 годам. Они носили устройства для отслеживания ежедневной активности и не занимались тренировками.
7 лет спустя учёные оценили заболеваемость раком у участников с разным уровнем активности. Анализы показали, что всего 4-5 минут энергичной физической активности во время повседневных задач снижали общий риск рака на 18%, а риск видов рака, которые связанны с недостаточной активностью — на 32%.
Предыдущие исследования выяснили, что взрослые, не занимающиеся спортом, подвержены повышенному риску развития рака молочной железы, эндометрия и толстой кишки.
Прерывистая физическая активность- это всплески активности около минуты, которые заставляют учащаться дыхание. Это может быть активная работа по дому, переноска тяжелых сумок из магазина, прогулка или энергичные игры с детьми.
Ученые связывают такой эффект активности с улучшением чувствительности к инсулину и снижением хронического воспаления.
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7 лет спустя учёные оценили заболеваемость раком у участников с разным уровнем активности. Анализы показали, что всего 4-5 минут энергичной физической активности во время повседневных задач снижали общий риск рака на 18%, а риск видов рака, которые связанны с недостаточной активностью — на 32%.
Прерывистая физическая активность- это всплески активности около минуты, которые заставляют учащаться дыхание. Это может быть активная работа по дому, переноска тяжелых сумок из магазина, прогулка или энергичные игры с детьми.
Ученые связывают такой эффект активности с улучшением чувствительности к инсулину и снижением хронического воспаления.
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Мария Фирсова