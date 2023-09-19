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Ученые выяснили, что увеличивает риск сердечного приступа у мужчин почти в два раза

CCQO: напряженная работа повышает риск сердечного приступа у мужчин на 49%
19 сентября 2023, 14:31
Фото: istock / wildpixel

Фото: istock / wildpixel

Канадские ученые из Университета Квебека провели исследования на тему связи условий труда с заболеваниями сердца. Исследование опубликовано в журнале Circulation Cardiovascular Quality and Outcomes (CCQO).
Исследователи пришли к выводу, что напряжение на работе может повышать риск возникновения болезней сердечно-сосудистой системы на 49% у мужчин. Причем, такой закономерности не было выявлено у женщин.

Как заявляют ученые, перенапряжение на работе может возникнуть не только из-за физической нагрузки, но и из-за недостаточной оплаты труда за проделанный объем работы или отсутствие поощрений в виде похвал или признания заслуг. Также может повлиять отсутствие права голоса в принятии каких-либо решений на рабочем месте или наоборот, перегруз человека должностными обязанностями.


Кроме того, ученые заявили, что стресс на работе влияет на здоровье мужчины также сильно, как ожирение.

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#здоровье
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#ожирение
#сердце
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Кардиолог Фомичева назвала болезни сердца, которые часто проявляются у подростков
Врач Фомичева: ОРВИ и грипп могут привести к болезням сердца у подростка
19 сентября 2023, 14:06

Фото: iStock/kimberrywood

Врач-кардиолог «СМ-Клиника» Анастасия Фомичева заявила, что среди болезней сердца, которые зачастую проявляются у подростков, это врожденные пороки сердца. Это структурные аномалии, присутствующие у ребенка с рождения, однако ранее не были диагностированы. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Отмечается, что порок сердца может оставаться бессимптомным до определенного возраста. По словам кардиолога, также к болезням сердца у подростков относятся аритмии. Они могут быть не только наследственными, но и приобретенными. Они появляются в случае употребления наркотиков, длительного стресса или неправильного образа жизни. Если аритмии выявить своевременно, то их можно обратить.

К заболеваниям сердца у подростков также относится инфекционный эндокардит. При таком заболевании воспаляется внутренняя оболочка сердца и клапанные структуры. Чаще всего оно вызвано бактериальной инфекцией.

«Другое достаточно распространенное заболевание у подростков — артериальная гипертензия. В молодом возрасте оно чаще всего является вторичным заболеванием, поэтому важно найти причину гипертонии», — приводит слова Фомичевой «Газета.Ru».

Кардиолог добавила, что если у ребенка появились боли в груди, учащенный пульс, обмороки или быстрая утомляемость, то нужно сразу же обратиться к врачу для диагностики и лечения.

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#кардиолог
#сердце
#подростки
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#болезнь
#здоровье
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Вирусолог Аграновский развеял миф о новом штамме коронавируса «Пирола»
Вирусолог Аграновский: нужно переделать вакцину под новый штамм «Пирола»
19 сентября 2023, 14:02

Фото: IStock/peterschreiber.media

Московских врачей обязали принимать заболевших в масках и перчатках. Как сообщают СМИ, связано это с возвращением коронавируса и сезонной простуды. Кроме того, медиков готовят к новому штамму «пирола». Ранее о новом варианте коронавируса сообщил и Роспотребнадзор.
Как рассказал «Радио 1» профессор МГУ им. М.В. Ломоносова, вирусолог Алексей Аграновский, новый подштамм «омикрона» похож на своих предшественников: он заразен, но почти не опасен. По словам специалиста, россиян не нужно переживать из-за нового вируса.
«Возможно, потребуется переделка вакцины под “омикрон”, и, в частности, под этот штамм. Потому что они меняются, они уходят от антител, которые образовались в ответ на ранее перенесенные коронавирусные инфекции. Это становится одной из сезонных ОРВИ», — сказал Аграновский.
Также вирусолог отметил, что возвращения антиковидных мер ждать не стоит. По его мнению, власти не будут снова вводить масочный режим и изоляцию, переделывать больницы под ковидные госпитали.
«Конечно, когда заболели тысячи людей, то кто-то может заболеть тяжело; есть люди с ослабленным иммунитетом, группы риска, — вот им можно сделать вакцинацию. Но “омикрон” — сам по себе обязательная вакцина. Он рано или поздно найдёт и ковидоскептика, и вакциноненавистника, и всех их проиммунизирует. Люди почихают, покашляют и приобретут антитела», — добавил Аграновский.
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#масочный режим
#антитела
#вирусолог
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«Пережиток прошлого»: Ученые назвали женский оргазм атавизмом
JOEZ: Ученые назвали женский оргазм эволюционным атавизмом
19 сентября 2023, 13:47

Фото: istock / Deagreez

Женский оргазм долгое время оставался предметом исследований ученых. Ученые из университета в Пенсильвании пришли к выводу, что оргазм у представительниц прекрасного пола является атавизмом.

Исследование опубликовали в научном журнале Journal of Experimental Zoology. Оргазм у женщин не несет эволюционной функции, но может интерпретироваться как поощрение партнера или фактор изменений в теле женщины, который повышает шансы на зачатие.

Исследователи пришли к выводу, что женский оргазм является атавизмом. Атавизм это явление, при котором у человека проявляются признаки, утраченные в процессе эволюции, но присутствующие у далеких предков.

Так, например, у древних млекопитающих клитор был частью влагалища и во время полового акта предусматривалась его стимуляция. Но спустя время клитор «переехал» дальше от мочеполовой системы и стал менее стимулируемым органом. Именно этим ученые объясняют редкость и сложность достижения оргазма у женщин. 

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#ученые
#исследование
#женщины
#секс
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В Коломенской областной больнице начали капремонт лечебного корпуса в Озёрах
19 сентября 2023, 13:23

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Корпус, в котором проведут капитальный ремонт, 1986 года постройки, за это время там не проводился ремонт.

В рамках капитального ремонта специалисты приведут корпус к единому стандарту мединицских учреждений, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

На капремонт лечебного корпуса в Озёра выделено 627 миллионов рублей. 

«Большое внимание при проведении капремонта уделяется созданию комфортных условий для пациентов. Благодаря работам, в стационарном корпусе в Озёрах все палаты будут малой вместимости — рассчитаны на пребывание 2-4 человек, кроме того, в каждой будет оборудован санузел», — рассказал главный врач Коломенской больницы Олег Митин.

Специалисты уже проводят демонтаж и в рамках проекта капремонта будет изменена планировка всего здания, заменены коммуникации и обновится система вентиляции. 

После проведения капитального ремонта в корпусе больницы будет расположено отделение плановой и экстренной госпитализации, хирургическое отделение, приёмное, реанимация и анестезиология. Также, в планах оборудовать отделение гериатрии на 25 пациентов. 

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#больницы
#специалисты
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Исследователи выяснили, какой продукт помогает в борьбе с болезнью Альцгеймера
PsyPost: Ученые выявили связь между употреблением сыра и болезнью Альцгеймера
19 сентября 2023, 13:21

Фто: istock / Sergei Fyss

Ученые из Южной Кореи провели исследования и выявили связь между регулярным употребление сыра и улучшением когнитивных функций у пожилых людей.

Группа ученых из исследовательского центра Gaon в Южной Корее заметили, что японцы и японки, которые часто едят сыр, обладают хорошей памятью и внимательностью. Исследования опубликовал журнал PsyPost. В диагностике приняли участие более полутора тысячи японцев в возрасте от 65 лет. 

Ученые проверили рацион испытуемых на количество потребляемого сыра. Затем их способности испытали с помощью небольшого обследования психического состояния. Обследование состоит из заданий на внимательность, память, навыки речи и письма. Если испытуемые набирали менее 23 баллов из возможных 30 — это значило что их когнитивные способности на низком уровне, что характерно для болезни Альцгеймера.

Исследователи пришли к выводу, что любители сыра внимательные и обладают лучшей памятью. Кроме того, они питаются более разнообразно и сбалансировано.

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В России идет рост заболеваемости коронавирусом

Более 400 человек прошли диспансеризацию в Дмитровском округе

#ученые
#сыр
#исследование
#память
#болезни
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В России идет рост заболеваемости коронавирусом
Число выявленных за неделю случаев COVID в России выросло почти на 50%
19 сентября 2023, 12:34

Фото: istockphoto / JHDT Stock Images LLC

Число выявленных за неделю случаев коронавируса в России увеличилось почти в полтора раза, следует из данных оперативного штаба.
За неделю с 11 по 17 сентября в России коронавирусом заболели 11,5 тысяч людей, что почти на 50% больше, чем на прошлой неделе, тогда было выявлено 7,7 тысяч случаев.

На прошлой неделе были госпитализированы почти 2 тысяч человек, это на 20,6% больше по сравнению с предыдущей. По данным оперативного штаба, рост заболеваемости выявлен в 70 регионах, число госпитализаций — в 42.

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#роспотребнадзор
#человек
#рост
#коронавирус
#болезни
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Более 400 человек прошли диспансеризацию в Дмитровском округе
19 сентября 2023, 12:32

Фото: пресс-служба администрации Дмитровского городского округа

В посёлке Новосиньково Дмитровского городского округа прошёл Единый день диспансеризации, которую прошли порядка 400 человек.
Мероприятие было организовано на двух точках – в больнице и в ФОКе, рядом с которым в мобильных комплексах вели приём акушеры-гинекологи, можно было сделать флюорографию и вакцинироваться от гриппа.
«В планах у нас проведение дней диспансеризации не только в Дмитрове, но и Яхроме, а также других крупных населённых пунктах округа, чтобы сделать диспансеризацию максимально и удобной, и доступной для всех, кто хочет её пройти», — рассказал главный врач Дмитровской областной больницы Александр Авакян.
Жители в ходе диспансеризации прошли: анкетирование, антропометрию, измерение артериального и внутриглазного давления, ЭКГ, флюорографию, сдали общий анализ крови, женщины посетили гинеколога и при необходимости проходили маммографию.
«Маме это просто физически необходимо, чтобы дальше получать лекарства по заболеваниям, то пришли. Организовано всё хорошо, всё удобно, а медики, когда видели, что мама незрячая — сразу подходили, чтобы помочь нам. Словом, впечатления самые хорошие», — рассказала жительница деревни Абрамцево Ксения Павлюк. 
Для проведения диспансеризации было задействовано более 30 медиков из областной больницы. 

Все результаты исследований жители смогут увидеть в личном кабинете на портале госуслуги.  
 
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#женщины
#жители
#больницы
#медики
#мама
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Терапевт Чайкин рассказал, почему отдых в бархатный сезон безопаснее летнего
19 сентября 2023, 12:31

Фото: iStock/NicoElNino

Врач-терапевт ИНВИТРО-ЮГ Константин Чайкин рассказал RuNews24.ru, что для здоровья отдых в бархатный сезон приоритетнее, чем в летний, так как происходит уменьшение ультрафиолетового индекса и температуры воздуха, которая становится наиболее благоприятной для организма.
По словам специалиста, в бархатный сезон (сентябрь – октябрь) снижается риск тепловых ударов и нагрузки на сердечно-сосудистую систему. Он также отметил, что погода в первой половине сентября не будет сильно отличаться от конца августа, поэтому важно соблюдать все необходимые меры, которые обезопасят от получения теплового удара: ношение головных уборов, использование солнцезащитных кремов и нахождение в тени.

«Нельзя сказать, что он полезнее, скорее – безопаснее. Помимо перечисленных выше факторов, которые могут пагубно влиять на организм, также нужно понимать, что температура воды в море по-прежнему комфортная для купания, но количество отдыхающих уменьшается в связи с началом учебного года, санитарные условия улучшаются, частота кишечных инфекций снижается в разы», — цитирует Чайкина RuNews24.ru.

Терапевт подчеркнул, что в бархатный сезон рекомендуется отдыхать людям, которые страдают кожными заболеваниями.

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#терапевт
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Названы фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
Врач Гинзбург перечислил фрукты и ягоды, которые можно есть диабетикам
19 сентября 2023, 12:15

Фото: iStock/DenisMArt

Врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что людям с сахарным диабетом можно включать в рацион зеленые несладкие яблоки, малину и клубнику. Об этом сообщает Москва 24.
«Самая простая рекомендация, которую даст врач человеку с сахарным диабетом, – это есть небольшое количество не слишком сладких фруктов либо несладких ягод. Лучше всего употреблять их после еды», — приводит слова специалиста Москва 24.

Диетолог отметил, что зеленые несладкие яблоки, малина и клубника обладают невысоким гликемическим индексом. Гинзбург подчеркнул, что диабетикам нельзя употреблять виноград, бананы, персики и сладкие абрикосы, так как в них может содержаться большое количество сахара.

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#сахарный диабет
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