Ученые выяснили, что увеличивает риск сердечного приступа у мужчин почти в два раза

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Как заявляют ученые, перенапряжение на работе может возникнуть не только из-за физической нагрузки, но и из-за недостаточной оплаты труда за проделанный объем работы или отсутствие поощрений в виде похвал или признания заслуг. Также может повлиять отсутствие права голоса в принятии каких-либо решений на рабочем месте или наоборот, перегруз человека должностными обязанностями.
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