Ученые выяснили, как работа по ночам влияет на здоровье

«Для повышения качества обучения слушателей 36-часового цикла разделили на 11 групп по 20 человек. Обучение каждой группы проходит в течение шести дней. <…> », –подчеркнула заместитель главного врача по кадрам Анжела Синельникова.





Кроме этого, для эффективного восприятия информации проходят очные и дистанционные лекции, а также практические занятия по неотложной и экстренной помощи на симуляторе.





Стоит отметить, что обучение завершится в конце декабря для всех 220 молодых сотрудников. Также по итогам курсов специалистам будут проставлены баллы непрерывного медицинского обучения (НМО)



