Ученые выяснили, как работа по ночам влияет на здоровье

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Ученые из Бристоля и Университета гигиены труда и окружающей среды в Японии изучили влияние работы ночью на работу организма. Они пришли к выводу, что нарушение циркадных ритмов из-за активности ночью может приводить повышению аппетита в темное время суток. Результаты исследования опубликовали в журнале Communications Biology.
Исследователи определить, что работа ночью влияет на на регуляцию глюкокортикоидные гормонов надпочечников, которые связаны с обменом веществ. Глюкокортикоиды регулируют группу пептидов мозга, которые контролируют аппетит. Ученые проверяли эксперимент на лабораторных мышах, часть которых нарушала биоритмы. Мыши, которые активничали в то время, когда должны спать, употребляли 53,8% ежедневных калорий во время неактивной фазы. Этот показатель практически в 5 раз выше, чем у контрольной группы , которая питалась в активной фазе.
Доктор Бекки Конвей-Кэмпбелл порекомендовала людям, работающим по ночам, не забывать про солнечный свет, физические упражнения и прием пищи в определенное время. Она также обратила внимание на то, что внутренние сигналы головного мозга, повышающие аппетит, трудно игнорировать с помощью «дисциплины».
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