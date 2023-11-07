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Ученые выявили негативное воздействие оральной контрацепции на мозг женщин

FE: Ученые выяснили, что оральная контрацепция негативно влияет на мозг женщины
07 ноября 2023, 14:55
Фото: istock / Natalya Trofimchuk

Фото: istock / Natalya Trofimchuk

Ученые из Канадского Университета Квебека в Монреале определил, что оральная контрацепция негативно влияет на мозг женщины. Исследование опубликовали в журнале Frontiers in Endocrinology.

Исследователи установили, что прием противозачаточных препаратов может быть связан с истончением коры мозга, ассоциируемой с подавлением страха.

Ученые проверили данные почти 200 человек возрастом от 23 до 35 лет. В список вошли женщины, которые принимали комбинированные оральные контрацептивы (КОК) во время исследований, женщины, ранее принимавшие КОК, а также женщины, никогда не принимавшие гормональную контрацепцию. Кроме того, ученые проверили и мужчин.

Выяснилось, что у женщин, которые принимают гормональные препараты, вентромедиальная префронтальная кора была тоньше по сравнению с мужчинами. Данный участок мозга регулирует эмоции, в частности безосновательную тревогу. Отмечается, что данные последствия обратимы, если прекратить принимать препараты. Это подтверждает отсутствие эффектов у женщин, принимающих КОК ранее. Для окончательных выводов необходимо провести более глубокое исследование.

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#исследование
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#женщины
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#препараты
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Гастроэнтеролог предупредил россиян о требующей срочного лечения боли в спине
Гастроэнтеролог Вялов: Сильная боль в спине может быть признаком панкреатита
07 ноября 2023, 15:41

Фото: istock / undefined undefined

Сильные боли в спине могут сигнализировать о проявлении панкреатита, из-за которого разрушается поджелудочная железа. Об опасном симптоме предупредил гастроэнтеролог и гепатолог Сергей Вялов на своем YouTube-канале.
Он рассказал, что во время панкреатита клетки поджелудочной разрушаются и отмирают, из-за чего могут быть болезненные ощущения в области спины. Если болезнь не лечить, то боль перерастет в опоясывающую. 

«Рядом с поджелудочной железой находится большое нервное сплетение, и если оно попадает в очаг воспаления, то тогда боль разливается по всему животу», — разъяснил врач.
Специалист также отметил, что панкреатит опасное заболевание, требующее срочного лечения, так как разрушение поджелудочной может развиваться крайне быстро. Вялов предупрдеил, что злоупотребление алкоголем, сигаретами, а также вредной едой провоцирует запуск процесса разрушения органа. 

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#врач
#youtube
#здоровье
#болезни
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Россиянам рассказали, от каких сладостей можно похудеть
Нутрициолог Гейман: Похудеть можно от пастилы и мармелада
07 ноября 2023, 15:25

Фото: istockphoto.com/Olivka888

Нутрициолог Элина Гейман заявила, что к десертам, способствующим похудению,пастилу и мармелад.
Так, постила, во-первых, низкокалорийный продукт. Во-вторых, в ней содержится много пектина, который, в свою очередь, благоприятно влияет на многие процессы в организме человека, в том числе и на его омоложение. 
Ещё в рацион можно включить натуральный мармелад, который богат различными витаминами, а также микро- и макроэлементами. 

«Можно приготовить мармелад самостоятельно на агар-агаре. Это дополнительно будет улучшать микрофлору кишечника и тем самым способствовать снижению веса», — сказала в беседе с «Вечерней Москвой» нутрициолог.

Она добавила, что иногда можно есть и торты с пирожными, но в этом случае предпочтение лучше отдать низкокалорийным десертам без сахара и лактозы.

В качестве перекуса Гейман рекомендовала использовать ягоды, так как они насыщают организм полезными веществами и при этом содержат минимум сахара. 

Также весьма полезным продуктом специалисты называют кукурузу. В ней содержатся витамины А, Е, С и группы В, которые благотворно влияют на состояние нервной системы, зрение и красоту кожи. Как пишет Общественная Служба Новостей, кукуруза способна укреплять сосуды, ускорять метаболизм, нормализовывать обмен веществ, снижать уровень билирубина в крови и т.д.

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Россиянам рассказали, кому опасно есть хурму

Диетолог назвала полезные свойства холодца

MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
 
#витамины
#питание
#здоровье
#врач
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Россиянам рассказали, кому опасно есть хурму
Диетолог Мухина не рекомендовала хурму пожилым с диабетом
07 ноября 2023, 13:31

Фото: istockphoto.com/gresei

Врач-диетолог, доктор медицинских наук Марият Мухина заявила, что хурму не следует есть пожилым людям, страдающим сахарным диабетом и заболеваниями ЖКТ.
«При сахарном диабете нежелательно употреблять хурму, так как она имеет высокий гликемический индекс и будет влиять на показатели глюкозы в крови. Хурма имеет волокнистую структуру, поэтому ее следует ограничить пожилым, у которых есть заболевания желудочно-кишечного тракта», — пояснила в беседе с «Москвой 24» Мухина.

Она добавила, что продукт может быть опасен и для тех, у кого есть аллергия и индивидуальная непереносимость.

При этом, при отсутствии проблем со здоровьем у пожилых хурма будет очень полезны для здоровья, считает эксперт.

Ранее россиянам не рекомендовали употреблять в пищу крупу, заражённую мошками и насекомыми, даже после её глобальной чистки. Как передаёт utro.ru, такие крупы могут содержать продукты жизнедеятельности вредителей, что может спровоцировать пищевые отравления.

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#продукты
#аллергия
#диетолог
#заболевания
#фрукты
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Диетолог назвала полезные свойства холодца
Врач-диетолог Павлюк перечислила полезные свойства холодца
07 ноября 2023, 12:55

Фото: iStock/minadezhda

Врач-диетолог Наталья Павлюк в интервью «Радио 1» рассказала, что употребление холодца в пищу оказывает положительное действие на здоровье суставов и качество кожи человека.
«Холодец – это усиленный бульон. Он имеет особую структуру и вещества, схожие с теми, которые входят в желатин. Благодаря тому, что бульон очень густой, там есть соотношение некоторых аминокислот, из-за чего холодец держит форму. Белки, которые в большом количестве содержатся в холодце, полезны для соединительной ткани и положительно влияют на здоровье суставов и кожи человека», - рассказала Павлюк.

Она также отметила, что некоторые люди для лечения суставов используют препараты, которые содержат в себе вещества, похожие на те, которыми богат холодец. Однако, по словам врача, в желудочно-кишечном тракте они распадается на аминокислоты и могут не попасть в суставы.

«Тем не менее, в качестве белковой добавки и увеличения процента важных аминокислот нежирный холодец полезен для человека», - подчеркнула диетолог.

Специалист также уточнила, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями и проблемами с ЖКТ следует осторожно относиться к употреблению жирного холодца в пищу.

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Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие

Эксперт назвал опасный признак мастурбации

MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
#здоровье
#диетолог
#препараты
#люди
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Доктор Еделев объяснил влияние магнитной бури на плохое самочувствие
07 ноября 2023, 11:27

Фото: iStock/magann

Доктор медицинских наук Дмитрий Еделев объяснил, какое влияние оказывает магнитная буря на здоровье человека.
Доктор медицинских наук, доктор экономических наук Дмитрий Еделев рассказал «Радио 1», насколько доказано влияние магнитной бури на плохое самочувствие, а также привел необходимые рекомендации, которые помогут справиться с недугами в этот период.

«Магнитное поле земли – это основа человеческой жизни. Оно защищает нас от радиации, которая исходит от Солнца, и одновременно влияет на человеческое здоровье. Давно замечено что если идет магнитная буря, то человек ощущает слабость, сонливость, усталость и другие неприятные симптомы. Это связано с тем, что процессы которые происходят в нашей нервной системе связаны с электричеством», — пояснил доктор.

По его словам, электричество проводится по нашим нервам, за счет него мы думаем, движемся, дышим. Еделев напомнил, что на электричество влияет магнитное поле. 

«Если вы положите возле электрического провода магнит, а тем более магнит, который обладает мощностью Солнца, то электричество будет проводиться хуже либо наоборот сильнее. Также и магнитные волны меняют процесс функционирования нашего мозга. То есть мозг как бы перевозбуждается, по этой причине и появляется усталость, сонливость и разбитость», — отметил доктор.

Доктор Еделев порекомендовал в период, когда происходят магнитные бури, больше отдыхать, не заниматься физическими нагрузками и спортом. Особенно это нельзя делать людям, у которых есть заболевания с сердцем, так как магнитная буря вызывает нарушение сердечного ритма и даже смерть.

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#электричество
#здоровье
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#человек
#симптомы
#рекомендации
#заболевания
#магнитные бури
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Подмосковные врачи помогли родить женщине с циррозом печени
07 ноября 2023, 10:28

Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Московской области

Врачи МОНИИАГ помогли стать мамой женщине с неалкогольным циррозом печени. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
В больницу 33-летняя женщина поступила с жалобами с 28 недели беременности на слабость, отеки ног, одышку и быстрое увеличение живота.

При детальном обследовании у женщины выявили редкую форму неалкогольного цирроза печени и варикозное расширение вен пищевода 3 степени, а также аномальное скопление жидкости в брюшной полости.

«Пациентка провела в стенах нашего института около двух недель. Под тщательным наблюдением врачей она получала антианемическую, гастропротективную, диуретическую терапию. На 37-й неделе совместно с хирургом  МОНИКИ имени М. Ф. Владимирского  мы провели пациентке кесарево сечение. В результате на свет появился здоровый мальчик весом 2870 г и ростом 48 см. Во время операции из брюшной полости было удалено более 5 литров жидкости, образовавшейся из-за аномального лимфообразования в печени», - 
поделилась ведущий научный сотрудник МОНИИАГ Татьяна Коваленко.

Стоит отметить, что в настоящий момент женщину с ребенком уже выписали. Кроме этого, ей предстоит пройти углубленное обследование и лечение диагностированных заболеваний.

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#заболевания
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Эксперт назвал опасный признак мастурбации
Men's Health: Психотерапевт Дрейк рассказал об опасном признаке мастурбации
07 ноября 2023, 08:39

Фото: istock / Ildar Abulkhanov

Нормы количества мастурбации в день не существует, но иногда желание самоудовлетворяться может быть нездоровым. Об опасных признаках мастурбации рассказал психотерапевт по сексуальным зависимостям Дэн Дрейк изданию Men's Health.
Дрейк рассказал, что у разных людей может быть разная норма регулярности мастурбации: кто-то может делать удовлетворять себя по несколько раз в день, а кто-то вообще этим не занимается. Все это является нормой из-за разной сексуальной конституции людей.

Психотерапевт предупредил, что проблемы возникают, если привычка самостоятельно удовлетворять себя мешает работать, поддерживать романтические и дружеские отношения. Главным признаком сексуальных нарушений, заключил специалист, является мастурбация в неподходящих для этого условиях и местах.

Ранее эксперты рассказали о необычных позах для незабываемого секса. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#психотерапевт
#мужчины
#женщины
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Уролог Смерницкий нашёл легкий способ повысить либидо без таблеток
Врач Смерницкий: Рубка дров повышает уровень тестостерона на 50%
07 ноября 2023, 00:29

Фото: iStock/megaflopp

Врач-уролог Андрей Смерницкий заявил, что нередко мужское либидо подрывают стресс и вредные привычки, которые приостанавливают выработку тестостерона. Об этом пишет RG.RU.
По словам специалиста, восполнить нехватку необходимого гормона помогут физические нагрузки.

Смерницкий привёл данные исследований, в рамках которых устанавливалась связь между либидо и физической активностью. Выяснилось, что если организму на протяжении трёх месяцев давать нагрузку, тестостерон повышается на 36%.

Так, даже час интенсивного труда — например, рубка дров, увеличивает выработку гормона на 50%. При этом 15-минутные ежедневные занятия на велотренажёре за 12 недель дадут прирост уровня тестостерона в 17%, отметил уролог.

Однако спорт не стоит считать ключом к решению этой проблемы, добавил врач. По его словам, главное в вопросе повышения либидо — отказаться от алкоголя и курения и нормализовать питание. Жиры и легкоусвояемые углеводы стоит убрать из рациона, подчеркнул специалист.

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MeatScience: Некоторые виды мяса не повышают холестерин
06 ноября 2023, 02:20

Фото: iStock/sergeyryzhov

Диетологи из Йельской медицинской школы заявили, что, вопреки распространенному мифу, некоторые виды красного мяса не повышают холестерин. Об этом пишет MeatScience.
В публикации говорится, что в стейке из говяжьей вырезки, нежирном говяжьем фарше, бараньих отбивных, телятине и свиной вырезке содержится малое количество насыщенных жиров, которые повышают уровень холестерина. Поэтому их рекомендуется включать в рацион с низким содержанием холестерина.

Специалисты отметили, что в мясе много белка, способствующего уменьшению «плохого» холестерина. Кроме того, мясо богато железом, магнием и другими полезными для организма микроэлементами.

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