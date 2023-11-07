Ученые выявили негативное воздействие оральной контрацепции на мозг женщин

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Ученые из Канадского Университета Квебека в Монреале определил, что оральная контрацепция негативно влияет на мозг женщины. Исследование опубликовали в журнале Frontiers in Endocrinology.
Исследователи установили, что прием противозачаточных препаратов может быть связан с истончением коры мозга, ассоциируемой с подавлением страха.
Ученые проверили данные почти 200 человек возрастом от 23 до 35 лет. В список вошли женщины, которые принимали комбинированные оральные контрацептивы (КОК) во время исследований, женщины, ранее принимавшие КОК, а также женщины, никогда не принимавшие гормональную контрацепцию. Кроме того, ученые проверили и мужчин.
Выяснилось, что у женщин, которые принимают гормональные препараты, вентромедиальная префронтальная кора была тоньше по сравнению с мужчинами. Данный участок мозга регулирует эмоции, в частности безосновательную тревогу. Отмечается, что данные последствия обратимы, если прекратить принимать препараты. Это подтверждает отсутствие эффектов у женщин, принимающих КОК ранее. Для окончательных выводов необходимо провести более глубокое исследование.
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