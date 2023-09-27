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Ученые выявили новые причины облысения у мужчин

27 сентября 2023, 22:24
Фото: istock / gpointstudio

Фото: istock / gpointstudio

Немецкие генетики обнаружили мутации, которые приводят к выпадению волос у мужчин. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Ученые проанализировали последовательности ДНК более 72 тысяч мужчин и обнаружили 5 генов, влияющих на мужское облысение, 2 из которых уже известны как факторы, влияющие на потерю волос.

Речь идет о генах EDA2R, CEPT1, WNT10A, EIF3F и HEPH. Гены HEPH, CEPT1 и EIF3F ранее не были связаны с облысением, но сейчас их стали ассоциировать с потерей волос у мужского пола. Данное исследование подчеркивают важность включения генетических факторов и в будущем поможет при разработке индивидуальных методов лечения алопеции, учитывая генетическое разнообразие.


Помимо того, эксперты заметили, что эти гены могут вызывать редкие наследственные заболевания, поражающие как волосы, так и кожу.

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Ученые нашли метод, который поможет похудеть без голодовок
Ученые разработали средство для похудения, имитирующее занятия спортом
27 сентября 2023, 20:56

Фото: istock / vadimguzhva

Ученые из Университета Флориды разработали препарат для похудения, который имитирует занятия спортом. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics.
Средство, которое получило название SLU-PP-332, не влияет на аппетит, но ускоряет метаболические процессы, связанные с физическими нагрузками. Препарат стимулирует метаболизм, в результате чего ускоряется расход энергии, как при занятиях спортом.

Эксперимент был проведен на лабораторных мышах с ожирением, в результате которого они потеряли 12% массы тела. Принцип действия препарата заключается в воздействие на группу белков ERR, которые регулируют основные метаболические пути в органах, потребляющих энергию. В основном, эти белки активируются во время физической нагрузки на организм.

В дальнейшем авторы хотят улучшить SLU-PP-332, провести опыты на большем количестве животных, а после чего перейти к исследованиям на людях.

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Тяжелый физический труд повышает риск развития болезни Альцгеймера
27 сентября 2023, 20:38

Фото: istock / PIKSEL

Ученые из Колумбийского университета провели исследование, в котором выявили связь между тяжелой физической работой и деменцией. Работу опубликовали в журнале The Lancet Regional Health – Europe.

По данным публикации, люди, которые занимаются тяжелым физическим трудом более подвержены развитию старческой деменции. В исследовании приняли участие 7 тысяч человек в возрасте от 33 до 65 лет. Ученые несколько лет наблюдали за ними. По итогам исследования у 92 испытуемых была диагностирована деменция, а у 2407 участников обнаружены небольшие когнитивные нарушения.

Авторы работы заметили, что риск развития болезни Альцгеймера выше у тех, кто «работает на ногах», а именно, у продавцов, медперсонала, животноводов и фермеров. Так, ученые пришли к выводу, что люди, которые зарабатывают на жизнь физическим трудом подвержены деменции больше, чем работники умственного труда. 

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#ученые
#жизнь
#исследование
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Россиянам рассказали, что такое РПП и как с ним бороться
27 сентября 2023, 19:24

Фото: iStock/champpixs

У некоторых людей есть безобидные привычки, которые связаны с едой, однако со временем они переходят в серьезное расстройство. Общественная служба новостей выяснила, что такое расстройство пищевого поведения и как с ним бороться.
Растройство пищевого поведения (РПП) – это психиатрическое заболевание, наносящее ущерб физическому и психическому здоровью и ухудшающее общее качество жизни человека. Сообщается, что оно формируется в младенческом возрасте от расписания приемов еды и заканчивая условиями для хорошего аппетита.

РПП имеет три вида: анорексия, булимия и компульсивное переедание. При анорексии человек старается достичь минимальной массы тела. При этом он регулярно ощущает себя толстым. Булимия характеризуется регулярными приступами переедания, чрезмерным беспокойством по поводу своего веса и крайними мерами по его контролю. Компульсивное переедание – это приступы переедания, при которых человек не ощущает чувства голода и сытости. Во время такого состояния ощущается чувство вины и стыда.

Для того, чтобы побороть РПП, необходимо изменить пищевые привычки: важно контролировать количество съеденной пищи, избегать перекусов в плохом настроении.

«Заручитесь адекватными пищевыми правилами, не ставьте перед собой строгих правил и запретов. Действуйте постепенно, плавно, без срывов. Желательно с консультацией специалиста, а не самостоятельно», — сообщает Общественная служба новостей.

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Врач Шаповаленко назвала главные ошибки при лечении простуды
27 сентября 2023, 17:53

Фото: istockphoto/Alexander Medvedev

Врач Татьяна Шаповаленко рассказала о распространенных ошибках, которые совершают россияне во время лечения простуды.
В эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» Татьяна Шаповаленко объяснила, что неправильное питание, непроветриваемое помещение и приём антибиотиков являются основными ошибками при лечении простуды.
 
При респираторных инфекциях важно проветривать помещение. В воздухе скапливаются вирусы, которые могут привести к дополнительному заражению. А отек верхних дыхательных путей может вызвать ощущение гипоксии, что не поспособствует выздоровлению.
 
Чтобы быстрее побороть болезнь, необходимо сбалансированно питаться.
 
«Голод далеко не полезен во время простуды. Исключение полностью пищи развивает такое состояние как ацидоз (закисление организма)», —предупреждает специалист.
Антибиотики не нужно принимать при вирусных заболеваниях, так как данная группа препаратов вызывает расстройства желудочно-кишечного тракта. Также в случае, если позднее в организм попадёт бактерия, против которой призваны бороться антибиотики, она окажется нечувствительна к ним.
 
«Антибиотики при первых признаках простуды применять нельзя. Только по назначению врача и доказанном присоединении бактериальной инфекции», — заключила она.
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#иммунитет
#здоровье
#лечение
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Нутрициолог Русанова рассказала, какие продукты остановят выпадение волос
Нутрициолог Русанова: сбалансированное питание помогает сохранить здоровье волос
27 сентября 2023, 17:32

Фото: iStock/seb_ra

Нутрициолог компании «Новабиом» Дарья Русанова заявила, что выпадение волос является умеренным процессом, однако если объем волос сильно уменьшается или появляются участки облысения, то это может говорить о возможных проблемах. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По мнению специалиста, первый шаг по устранению проблемы заключается в выстраивании режима. Постоянный стресс, неправильное питание и недостаточное количества сна могут провоцировать выпадение волос.

Следующим, не менее важным шагом, является питание. При выпадении волос необходимо добавить в свой рацион белок (мясо, рыба, орехи), железо (гречка, индейка), витамины и минералы, жирные кислоты.

«Если выпадение волос начинает беспокоить, рекомендую обратиться к врачу и проверить микробиоту. Тщательное обследование поможет выявить причины и разработать индивидуальные рекомендации и лечение», — цитирует Русанову Pravda.Ru.

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#мясо
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#витамины
#стресс
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RT: интервал между вакцинацией от гриппа и COVID-19 может составлять до месяца
27 сентября 2023, 17:00

Фото: iStock/SeventyFour

Врач Екатерина Демьяновская заявила, что в РФ наблюдается традиционный ежегодный сезонный подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, передает RT.
Демьяновская отметила, что одна из причин роста заболеваемости — это холодная погода. Она подчеркнула, что температура воздуха стала благоприятной для размножения возбудителей респираторных инфекций.

По мнению Демьяновской, передаче возбудителей гриппа и ОРВИ способствовало то, что люди начали возвращаться из отпусков, а дети пошли в школу. При этом лишь малое количество человек вакцинируются.

«Многим непонятно, как действует вакцина, и может показаться, что она не только не работает, но и может навредить организму. На деле это не так. Конечно, вирусы мутируют, но большинство таких мутаций незначительные, поэтому иммунная система вакцинированного человека распознаёт их и успешно с ними справляется», — приводит слова врача RT.

Демьяновская добавила, что важно обязательно мыть руки после посещения общественных мест, не дотрагиваться до лица грязными руками, постоянно проветривать помещения и укреплять иммунитет.

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#люди
#вирусы
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В Видновском перинатальном центре выходили новорождённого с весом 850 граммов
27 сентября 2023, 15:52

Фото: istockphoto / Sviatlana Lazarenka

В Видновский перинатальный центр поступила 33-летняя женщина на 30-й неделе беременности с диагностированным ранее тройным обвитием пуповиной у плода, после чего пациентку и направили на госпитализацию.
Врачи перинатального центра приняли решение о проведении экстренной операции кесарева сечения, так как такая патология могла грозить ребёнку асфиксией и гибелью, сообщает «Радио 1» пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.
«На свет появился мальчик весом 850 г, сразу же переведённый в отделение реанимации, где он находился на ИВЛ, получал терапию и другое необходимое лечение. После, ещё около трёх месяцев он провёл в отделении патологии новорождённых и недоношенных детей, где основная задача заключалась в правильном наборе веса, то есть ребёнок должен прибавлять определённое количество грамм ежедневно. В данном случае ребёнок находился на грудном вскармливании. В итоге малыш подрос до 2300 г», — сказал заведующий отделением патологии новорождённых и недоношенных детей Максим Новиков.
​Ведомство сообщает, что ​мама с малышом уже выписаны из перинатального центра под наблюдение врачей. 

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Терапевт Тимощенко рассказала, как побороть головную боль без лекарств
Терапевт Тимощенко: головную боль можно снять массажем, свежим воздухом и чаем
27 сентября 2023, 15:46

Фото: iStock/eternalcreative

Терапевт Анастасия Тимощенко сообщила, что головную боль можно снять без лекарств, если обеспечить поступление свежего воздуха в помещение, сделать холодный компресс на лоб или массаж, с помощью мягких поглаживающих движений от висков к затылку. Об этом пишет NEWS.ru.
Терапевт также порекомендовала ограничить раздражающие сигналы во время болевых ощущений. По мнению Тимощенко, если немедикаментозные методы не помогают, то при регулярных приступах головной боли необходимо обратиться к медикам.

«Исключение составляют интенсивные, так называемые кластерные боли или боли, ассоциированные с повышением давления или неврологическими нарушениями. В этом случае обращение к врачу откладывать нельзя, может потребоваться неотложная медицинская помощь», — приводит слова терапевта NEWS.ru.

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Подмосковные больницы в этом году получат 14 передвижных ФАПов с флюорографами
27 сентября 2023, 15:34

Фото: Минздрав МО

Подмосковные медицинские организации получили ещё пять новых мобильных фельдшерско-акушерских пунктов с флюорографами, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Машины поступили в Видновскую, Каширскую, Серпуховскую, Шаховскую и Красногорскую больницы.
Передвижные ФАПы делают медицинскую помощь доступнее для жителей отдалённых территорий. А наличие флюорографа позволяет проводить на выезде диагностику органов дыхания. Всего с начала года в областные медорганизации поставлено девять передвижных ФАПов более чем на 200 млн рублей. По итогам года будет поставлено 13 таких комплексов.
 
Медтехника закуплена по поручению губернатора благодаря нацпроекту «Здравоохранение». Сейчас идёт оформление документации. После постановки на учёт новые комплексы введут в работу. Графики выездов появятся на сайтах медицинских организаций и в соцсетях.
 
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