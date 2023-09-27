Ученые выявили новые причины облысения у мужчин

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Немецкие генетики обнаружили мутации, которые приводят к выпадению волос у мужчин. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications.
Ученые проанализировали последовательности ДНК более 72 тысяч мужчин и обнаружили 5 генов, влияющих на мужское облысение, 2 из которых уже известны как факторы, влияющие на потерю волос.
Речь идет о генах EDA2R, CEPT1, WNT10A, EIF3F и HEPH. Гены HEPH, CEPT1 и EIF3F ранее не были связаны с облысением, но сейчас их стали ассоциировать с потерей волос у мужского пола. Данное исследование подчеркивают важность включения генетических факторов и в будущем поможет при разработке индивидуальных методов лечения алопеции, учитывая генетическое разнообразие.
Помимо того, эксперты заметили, что эти гены могут вызывать редкие наследственные заболевания, поражающие как волосы, так и кожу.
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Речь идет о генах EDA2R, CEPT1, WNT10A, EIF3F и HEPH. Гены HEPH, CEPT1 и EIF3F ранее не были связаны с облысением, но сейчас их стали ассоциировать с потерей волос у мужского пола. Данное исследование подчеркивают важность включения генетических факторов и в будущем поможет при разработке индивидуальных методов лечения алопеции, учитывая генетическое разнообразие.
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Алина Юрчак