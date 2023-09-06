Ученые заметили рост больных раком среди молодежи

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Исследование было проведено Эдинбургским университетом (Шотландия) и Чжэцзянским медицинским университетом (Китай). Ученые заключили, что количество случаев онкологии у молодых людей увеличилось с 1,82 миллиона в 1990 году до 3,26 миллиона в 2019 году по всему миру. Смертность в возрасте от 30 до 40 лет возросла на 27%.
На данный момент ученые не выявили причину роста заболеваемости. Однако, факторами-провокаторами развития рака могут быть употребления алкоголя, никотина, вредные продукты, лишний вес и отсутствие физической нагрузки.
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