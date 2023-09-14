Ученые заявили, что электронные сигареты ослабляют иммунитет

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Исследователи заявили, что пар от электронных сигарет влияет на работу иммунной системы, а именно замедляет нейтрофилы. В качестве эксперимента они взяли образцы крови у некурящих здоровых людей и вывели оттуда клетки иммунитета, убивающие патогенные микроорганизмы и продукты распада тканей организма. Следующим этапом стало воздействие на клетки сорока затяжек (средний уровень потребления в день) без ароматизаторов с никотином и без.
Ученые заметили, что все клетки остались живы, но их активность значительно уменьшилась. Причиной тому стало повышение уровня F-актина, расположенного внутри клеток. Исследователи пришли к выводу, что употребление электронных сигарет повышает риск респираторных болезней и ускоряют старение.
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