Ученый Тхостов объяснил, как поведение человека влияет на лечение рака

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Ученый, завкафедрой нейро- и патопсихологии факультета психологии Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова, психолог Александр Тхостов рассказал, что эмоциональное состояние человека и его характер могут определить исход рака. Об этом сообщает «Газета.Ru».
Тхостов отметил, что многое зависит от характера раковых больных.
По мнению специалиста, тревога и депрессия у людей приводят к ухудшению здоровья, что может повлечь за собой другие болезни. Тхостов заключил, что психосоматика вносит вклад в развитие любой болезни.
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«Я 15 лет работал в онкоцентре и видел, что люди, которые надеются на успех, имеют больше шансов победить рак, а пациенты, которые легли и смирились, угасают раньше. Просто первые лучше соблюдают рекомендации врача, все процедуры делают вовремя, а вторые перестают бороться», — рассказал ученый «Газете.Ru».
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Екатерина Коршунова