Учёные из университета Гринвича выяснили, что блюда в ресторанах содержат в 2 раза больше калорий, чем указано

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Ресторанные блюда зачастую содержат в 2 раза больше калорий, чем указано в меню.
К такому выводу пришли исследователи из Университета Гринвича, пишет The Sunday Times.
Во время эксперимента ученые приобрели 20 образцов блюд в 10 популярных сетях ресторанов Великобритании: Pizza Express, Dishoom, Leon и Las Iguanas. После чего исследователи выяснили калорийность блюд.
Было обнаружено, что только половина блюд укладывалась в 20% разницу, которая допустима между фактическими и заявленными калориями. В 5 образцах калорийность была гораздо выше, чем указанная в меню, а в других 5— значительно ниже.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди не должны использовать информацию о калорийности блюд в меню в качестве точной оценки. Также ученые отметили, что регулярное отслеживание калорийности приводит к тревожности и РПП.
Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская заявила, что есть много способов похудения, но стресс является самым опасным из них.
Она пояснила, что в результате вынужденной выработки адреналина клеткам печени приходит сигнал о том, что организму требуется глюкоза. Одновременно с этим растет уровень сахар в крови, а затем в работу включается специальный фермент, который преобразует жир в кислоты, поступающие в ткани и снабжающие их энергией.
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Во время эксперимента ученые приобрели 20 образцов блюд в 10 популярных сетях ресторанов Великобритании: Pizza Express, Dishoom, Leon и Las Iguanas. После чего исследователи выяснили калорийность блюд.
Результаты исследования свидетельствуют о том, что люди не должны использовать информацию о калорийности блюд в меню в качестве точной оценки. Также ученые отметили, что регулярное отслеживание калорийности приводит к тревожности и РПП.
Ранее врач-физиотерапевт Светлана Малиновская заявила, что есть много способов похудения, но стресс является самым опасным из них.
Она пояснила, что в результате вынужденной выработки адреналина клеткам печени приходит сигнал о том, что организму требуется глюкоза. Одновременно с этим растет уровень сахар в крови, а затем в работу включается специальный фермент, который преобразует жир в кислоты, поступающие в ткани и снабжающие их энергией.
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Мария Фирсова