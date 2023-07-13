Учёные: Парки делают городских жителей моложе

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Учёные Школы медицины Файнберга заявили, что парки и зелёные насаждения способствуют продлению молодости городских жителей.
Так, живущие рядом с зелёными зонами горожане выглядят в среднем на 2,5 года моложе своего настоящего возраста.
При этом, как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, исследователи утверждают, что для так называемого «омоложения» нужно не просто жить недалеко от зеленой зоны, а совершать в ней прогулки.
А врач-диетолог Майкл Мосли заявил, что для сохранения молодости необходимо выполнять комплекс упражнений с утяжелителями. Как передаёт utro.ru со ссылкой на Express, усиленные нагрузки способствуют улучшенной работе когнитивных функций, а также способствуют снижению риска развития онкологических заболеваний. Врач отметил, что также подобные занятия улучшают качество сна.
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При этом, как передаёт научный обозреватель «Москвы 24» Николай Гринько, исследователи утверждают, что для так называемого «омоложения» нужно не просто жить недалеко от зеленой зоны, а совершать в ней прогулки.
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Мелисса Тимофеева