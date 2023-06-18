Учёные рассказали об ошибке, которая увеличивает риск смерти на 40%

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В исследовании приняли участие 1750 участников. За ними наблюдали в среднем 7 лет. Выяснилось, что вероятность преждевременной смерти была на 40% ниже у тех, кто соблюдал режим сна и высыпался.
Также существует связь недостатка сна с хроническими проблемами со здоровьем.
Ранее гастроэнтеролог Харлов назвал опасные последствия стресса. Гастроэнтеролог, терапевт Никита Харлов заявил, что при постоянном стрессе человек может заработать себе такие опасные заболевания, как язвенная болезнь, специфический язвенный колит и болезнь Крона, а также есть риск развития онкологии.