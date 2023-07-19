Учёные разработали безоперационный метод диагностирования рака

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Учёные нашли способ определять тип рака без хирургического вмешательства. Об этом сообщил руководитель Центра нейросетевых технологий Института урологии и репродуктивного здоровья человека Сеченовского университета, доктор медицинских наук Евгений Сирота в беседе с Газета.ru.
«Это метод, который извлекает большое количество разнообразных признаков из медицинских изображений с использованием специализированных алгоритмов. Рентгенологические или КТ-снимки состоят из черных и белых точек, которые имеют свою интенсивность. Любое изображение в 2D-режиме состоит из мельчайших точек, где единицей является пиксель. В 3D-режиме — это воксель. Эти точки формируют какой-то узор. Этот узор можно сопоставить с картой тела, — расположением нервов, сосудов и сделать вывод», — объяснил Сирота в интервью «Газете.ru».
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Анастасия Чинкова