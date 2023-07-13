Ученые связали социальную изоляцию пожилых людей с атрофией мозга

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По данным ученых, у пожилых людей, которые не социально активны, существуют высокий риск уменьшения объема мозга и объема областей, пораженных деменцией.
В исследовании приняли участие 8896 человек со средним возрастом 73 года, у которых не было деменции, пишет журнал Neurology. Им провели магнитно-резонансную томографию головного мозга. Чтобы оценить социальную активность, у пенсионеров узнали, как часто они общаются с родственниками или друзьями, которые с ними не живут.
Выяснилось, что у людей с наименьшим количеством социальных контактов общий объем мозга был значительно ниже, чем у тех, кто вёл более социально активный образ жизни.
Ученым стало известно, что наличие симптомов депрессии лишь частично (на 15-29%) объясняло взаимосвязь между социальной изоляцией и объемом мозга.
Более ранние исследования продемонстрировали, что подвергание пожилых людей социальным стимулам тормозило или даже обращало вспять снижение объема мозга.
Ранее врач-психиатр Игорь Куреков рассказал о симптомах деменции и о том, как бороться с этим заболеванием. Об этом пишет RT.
По словам специалиста, деменция связана с органическими поражениями головного мозга при болезни Альцгеймера, сосудистых заболеваниях, черепно-мозговых травмах или опухолях. К симптомам деменции относятся проблемы с памятью, дезориентированность, навязчивые мысли, чрезмерное отвлечение, ложные воспоминания, неряшливость, нарушение сна, трудности с произношением слов, безразличие или перепады настроения, а в отдельных случаях зрительные и слуховые галлюцинации.
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Выяснилось, что у людей с наименьшим количеством социальных контактов общий объем мозга был значительно ниже, чем у тех, кто вёл более социально активный образ жизни.
Более ранние исследования продемонстрировали, что подвергание пожилых людей социальным стимулам тормозило или даже обращало вспять снижение объема мозга.
Ранее врач-психиатр Игорь Куреков рассказал о симптомах деменции и о том, как бороться с этим заболеванием. Об этом пишет RT.
По словам специалиста, деменция связана с органическими поражениями головного мозга при болезни Альцгеймера, сосудистых заболеваниях, черепно-мозговых травмах или опухолях. К симптомам деменции относятся проблемы с памятью, дезориентированность, навязчивые мысли, чрезмерное отвлечение, ложные воспоминания, неряшливость, нарушение сна, трудности с произношением слов, безразличие или перепады настроения, а в отдельных случаях зрительные и слуховые галлюцинации.
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Мария Фирсова