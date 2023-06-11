Ученые выяснили, что секс и оргазм усыпляют не хуже снотворного

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Вопросы о взаимосвязи сна и качества половой жизни были заданы 53 взрослым людям, при этом большинство из них (89 процентов) были в возрасте от 25 до 49 лет. 75 процентов опрошенных заметили, что у них улучшился сон после того, как они получили удовольствие от секса или достигли оргазма. При этом 64 процента респондентов признались, что прием снотворного оказывает на них такой же либо еще менее выраженный эффект.
Ранее эндокринолог и андролог Европейского медицинского центра (ЕМС) Георгий Мсхалая рассказал, что секс может быть полезен в любом возрасте.