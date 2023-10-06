Учёные из Дании выявили связь между уходом за ребёнком и алкоголизмом у мужчин

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Учёные из Стокгольмского университета выявили связь между необходимостью ухода за детьми и мужским алкоголизмом.
EvrekAlert пишет, что у отцов, вынужденных постоянно заботиться о детях, снизилась алкогольная зависимость.
Исследователи изучали последствия политики отпусков по уходу за ребенком, стартовавшей в Швеции в 1995 году. Программа предоставляла мужчинам 30-дневный декрет. Количество мужчин, берущих на себя обязанность заботиться о детях, выросла с 43% до 75%.
Почти сразу после начала программы количество госпитализаций, связанных с чрезмерным употреблением алкоголя, упало. В течение 2 лет после рождения детей треть отцов, взявших декретный отпуск, перестали попадать в больницы. Многие мужчины вели здоровый образа жизни вплоть до совершеннолетия ребенка.
Чтобы поддержать молодые семьи, в России нужно открыть семейные общежития, а также группы присмотра-ухода для детей при вузах. Такое предложение выдвинула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Также депутат считает необходимым открыть группы по присмотру и уходу за детьми при крупных производствах и торговых центрах, где трудятся сотни родителей.
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Исследователи изучали последствия политики отпусков по уходу за ребенком, стартовавшей в Швеции в 1995 году. Программа предоставляла мужчинам 30-дневный декрет. Количество мужчин, берущих на себя обязанность заботиться о детях, выросла с 43% до 75%.
Чтобы поддержать молодые семьи, в России нужно открыть семейные общежития, а также группы присмотра-ухода для детей при вузах. Такое предложение выдвинула первый зампредседателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая. Также депутат считает необходимым открыть группы по присмотру и уходу за детьми при крупных производствах и торговых центрах, где трудятся сотни родителей.
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Мария Фирсова