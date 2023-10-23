Учёные из Китая выяснили, что кофе снижает риск мигрени

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Учёные из Наньчанского университета выяснили, что потребление кофе снижает риск мигрени, однако это не относится к другим неврологическим заболеваниям. Соответствующее исследование опубликовал European Journal of Clinical Nutrition.
Учёным удалось определить 40 мутаций, связанных с употреблением кофеина. Выяснилось, что наличие таких мутаций снижает риск мигрени, но это никак не влияет на риск развития таких заболеваний, как болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз.
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