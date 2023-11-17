Учёные из России выяснили новую функцию селезенки

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Ученые из РУДН заявили, что при значительном поражении печени селезенка оказывает помощь в подавлении воспаления, способствуя регенерации печени.
Данное исследование было опубликовано в журнале Frontiers in Cell and Developmental Biology.
Ключевую роль в восстановлении печени играет иммунная система, селезёнка является одной из её частей. Орган напрямую связанная с печенью через воротную вену. При этом точный механизм их взаимодействия ранее не был известен. В новой работе российские ученые удалили 70% печени у мышей для того, чтобы изучить изменения, которые происходят в селезенке.
Спустя сутки после операции в селезенке снизилось количество иммунных клеток макрофагов и моноцитов. Это говорит об их миграции в печень. В это же время активизировались гены, ответственные за синтез ингибиторов сериновых протеаз. Данные ферменты участвуют в регуляции многих процессов, и подавление воспалительной реакции в их числе.
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Ключевую роль в восстановлении печени играет иммунная система, селезёнка является одной из её частей. Орган напрямую связанная с печенью через воротную вену. При этом точный механизм их взаимодействия ранее не был известен. В новой работе российские ученые удалили 70% печени у мышей для того, чтобы изучить изменения, которые происходят в селезенке.
«Прямая анатомическая связь печени и селезенки обеспечивает согласованную реакцию этих органов на инфекцию, травму, токсические и другие виды повреждений. В основе этого взаимодействия лежит не только общее кровообращение между ними, но и общие барьерные и иммунные функции», —рассказал доктор медицинских наук, заведующий лабораторией экспериментальной морфологии НИИ молекулярной и клеточной медицины РУДН Андрей Ельчанинов.Читайте также:
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Мария Фирсова