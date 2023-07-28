Учёные из Сиднея доказали пользу вегетарианства

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Австралийские учёные выяснили, что вегетарианство может улучшить здоровье людей с высоким риском сердечно-сосудистых заболеваний. Журнал JAMA Network Open опубликовал результаты исследования.
В обследовании приняли участие около 1900 взрослых людей в возрасте от 28 до 64 лет. Их состояние анализировалось от двух месяцев до двух лет. Каждый анализ был опубликован в период с 1990 по 2021 год в США, Европе, Азии и Новой Зеландии. Участники были подобраны с учётом уже имеющихся проблем с сердечно-сосудистой системой или с риском заболевания.
Для каждого человека была подобрана индивидуальная диета, начиная от веганской низкожировой с полным отказом от животных продуктов до более легкой формы диеты, разрешающей употребление молочных продуктов и яиц.
Результатом анализа стало то, что у людей снижался уровень холестерина, сахара в крови и наблюдалось снижение веса – это всё положительно сказалось на сердечно-сосудистой системе.
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Анастасия Чинкова