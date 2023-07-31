Учёные из США назвали симптом, который предупреждает о возможном появлении Альцгеймера

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Учёные из университета Чикаго нашли взаимосвязь между способностью к обонянию и болезнью Альцгеймера. Результаты проведённого исследования представлены в журнале Neurology.
Кроме того, предупреждать о развитии заболевания могут резкие скачки в поведении, настроении, изменения в характере, ухудшение памяти и усталость.
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Анастасия Чинкова