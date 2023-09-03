Учёные назвали два витамина, которые провоцируют развитие рака

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Шведские учёные из Каролинского университета выяснили, что переизбыток витаминов С и Е способен провоцировать развитие рака лёгких.
Результаты исследования опубликованы в журнале The Journal of Clinical Investigation (JCI).
Учёные изучили влияние антиоксидантов на организм грызунов. Антиоксиданты —молекулы, борющиеся с окислительными процессами в организме. Известно, что витамины С и Е содержат внушительное количество данных веществ. Выяснилось, что их повышенное содержание вызывает рост новых кровеносных артерий, в том числе и в опухолях, нуждающихся в постоянном кровоснабжении. Это подпитывает раковые новообразования кислородом, который содержится в крови. Опухоли начинают расти.
Исследователи провели ряд экспериментов с мышами и получили подтверждения теориям. Оказалось, что скорость роста опухолей прямо пропорциональна увеличению доз антиоксидантов. Специалистов пришли к выводу, что чрезмерное употребление витаминов опасно.
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Учёные изучили влияние антиоксидантов на организм грызунов. Антиоксиданты —молекулы, борющиеся с окислительными процессами в организме. Известно, что витамины С и Е содержат внушительное количество данных веществ. Выяснилось, что их повышенное содержание вызывает рост новых кровеносных артерий, в том числе и в опухолях, нуждающихся в постоянном кровоснабжении. Это подпитывает раковые новообразования кислородом, который содержится в крови. Опухоли начинают расти.
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Мария Фирсова