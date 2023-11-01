Учёные назвали оптимальную продолжительность сна

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Учёные на основе проведённого анализа сделала вывод, что продолжительность сна не связана с атрофией коры головного мозга. Уточняется, что максимальные объём коры при этом соотносится с продолжительностью ночного отдыха. Так, оптимальной продолжительностью сна авторы исследования назвали 6,5 часов. По их словам, нижним пределом является 5,7 часа, а сон более восьми часов считается избыточным.
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