Учёные перечислили продукты, вызывающие зависимость

Группа учёных из США, Испании и Бразилии выяснила, что некоторые продукты могут вызывать привыкание. Речь идёт о фастфуде, сладостях и ультраобработанных продуктах, которые способны спровоцировать более сильную зависимость, чем сигареты и алкоголь. Об этом пишет EurekAlert.