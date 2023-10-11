Учёные перечислили продукты, вызывающие зависимость

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Группа учёных из США, Испании и Бразилии выяснила, что некоторые продукты могут вызывать привыкание. Речь идёт о фастфуде, сладостях и ультраобработанных продуктах, которые способны спровоцировать более сильную зависимость, чем сигареты и алкоголь. Об этом пишет EurekAlert.
К таким продуктам относятся мороженое, шоколад, ультраобработанные продукты, хлебобулочные изделия, фастфуд и блюда быстрого приготовления.
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