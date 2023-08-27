Учёные придумали способ лечить кариес стволовыми клетками вместо пломб

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Восстановление собственной эмали зубов с помощью стволовых клеток может стать для 2,5 млрд человек в мире, которые страдают от кариеса, альтернативой пломбированию.
Открытие сделали учёные из Вашингтонского университета, пишет The Economist.
Биолог по стволовым клеткам Аннель Рухола-Бейкер и её коллеги описали в журнале Cell методику восстановления зубов, которая основана на стволовых клеток, которые имеют свойство превращаться в любой тип клеток организма.
Исследователи проверили, можно ли трансформировать стволовые клетки в амелобласты — клетки, которые формируют зубную эмаль. В особом коктейле из препаратов учёные видели, как сконструированные амелобласты вырабатывают те же белки, что и натуральные. Другой коктейль подтолкнул стволовые клетки превратиться в одонтобласты, тип клеток, продуцирующих дентин — тип твердой ткани под внешней эмалью зуба.
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Биолог по стволовым клеткам Аннель Рухола-Бейкер и её коллеги описали в журнале Cell методику восстановления зубов, которая основана на стволовых клеток, которые имеют свойство превращаться в любой тип клеток организма.
«При совместном культивировании клеток получилось то, что исследователи называют органоидом — сгусток ткани в чашке Петри, имитирующий биологический орган. Органоиды синтезировали химкомпоненты эмали. Наличие обоих типов клеток, вероятно, носило решающее значение: когда одонтобласты присутствовали наряду с амелобластами, гены, которые кодируют белки эмали, экспрессировались сильнее», — сказано в статье.Пока данная работа является скорее доказательством концепции, чем прототипом будущего медицинского лечения. Следующим шагом исследователей будет попытка увеличить производство эмали, чтобы начать клинические испытания. Есть вероятность, что однажды медицинские версии органоидов станут использоваться в качестве биологических имплантатов для регенерации разрушенных зубов.
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Мария Фирсова